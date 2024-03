Gisele Bündchen responde a la acusación de Tom Brady sobre una supuesta infidelidad

A finales de febrero pasado se informó que el exquarterback de la NFL Tom Brady reveló que Gisele Bündchen le fue infiel y que ese fue el principal motivo por el que se divorcio de la modelo brasileña; sin embargo, ahora ella salió a dar su versión.

El ganador de siete Super Bowls indicó que la modelo mantenía un relación extra marital con su profesor de jiu-jitsu Joaquim Valente desde hace mucho tiempo, pero ante los señalamientos, Gisele salió a desmentir esa versión, la que calificó como una mentira.

“Eso es mentira. Esto es algo que les sucede a muchas mujeres a las que se les culpa cuando tienen el coraje de abandonar una relación no saludable, se les tacha de infieles”, declaró en entrevista con The New York Times.

Recomendados

“Nadie sabe realmente lo que sucede entre dos personas, sólo las dos personas en la relación”, señaló la también empresaria.

Bündchen también reconoció que la separación de Brady resultó muy difícil para su familia. “Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido muchoen todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros. Con todos los diferentes giros y vueltas que da la vida, todo lo que podemos hacer es lo mejor que podemos teniendo en cuenta lo que sucede en nuestro entorno”.

Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron su separación en octubre del 2022, después de una relación de 13 años en la que procrearon dos hijos: Benjamin y Vivían, además de que también le ayudó con su primogénito, Jack, que lo tuvo con la actriz Bridget Moynahan.