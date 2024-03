Mamá de Melfi pide que “no le hagan caso” a su petición de apoyo ¿lo quiere fuera de ‘La Casa de los Famosos’?

En la gala central de esta noche se conocerá el nombre del sexto eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, que se unirá al actor Naren Daryanani, la comediante Johana Velandia, el comediante Beto Arango, la actriz Isa Sierra y el cantante José Miel.

Hasta hace pocas horas la modelo Sandra Muñoz y el deportista Juan David Zapata estuvieron en la placa de nominados. Ella logró triunfar por segunda vez en una prueba de salvación mientras que él por medio del voto del líder de la semana Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’.

En la placa de nominados quedaron la actriz Nataly Umaña, el modelo Kevin Fuentes, más conocido como ‘Pantera’, el actor Julián Trujillo quien no tuvo oportunidad de ir a prueba de salvación debido a una sanción del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, y el panameño Miguel Melfi.

Precisamente sobre este último se extiende una polémica en las redes sociales debido al romance que sostiene con Nataly Umaña y que derivó en la separación con su esposo el actor Alejandro Estrada en vivo.

Miguel Melfi tuvo, al igual que sus compañeros, de un tiempo en vivo para pedir el apoyo de sus seguidores en las votaciones y en sus palabras pidió también votos para Nataly Umaña, lo que terminó de desencadenar el repudio de la comunidad digital.

Anasiris Vásquez, madre del panameño y quien ya estuvo en la modalidad de “congelados”, hizo una publicación en sus redes sociales que no fue bien vista del todo, pues las reacciones estuvieron divididas.

En el post llegó un comentario de una seguidora y la respuesta de la madre del panameño que dejó mucho que desear en la que se lee “Señora usted me disculpa, pero Melfi nos estresa cómo es posible que él esté en peligro de eliminación y se ponga a estar pidiendo que apoyen a la tipa esa el todavía no entiende que ella le hace daño a su participación en esa casa”.

“A mi también me estresa. No le hagan caso”

Es de recordar que cuando Anasiris Vásquez visitó a su hijo días atrás no dudó en reprocharle su comportamiento dentro de ‘La Casa de los Famosos’, pero antes de hablar con él se encontró a Nataly Umaña en la entrada a quien decidió ignorar.

“Hijo, yo sé que el encierro es difícil, y uno puede llegar a ser vulnerable, pero yo busco y no puedo entender ni aceptar lo que está pasando. Tú tienes que discernir entre lo que es real y no, eso no es real. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está pasando no es bueno. Yo sé que tú puedes salir de esta”

— Anasiris Vásquez