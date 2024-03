Lina Tejeiro reveló la verdad sobre la rivalidad de Cristina Hurtado y Carla Giraldo

Recientemente la actriz Lina Tejeiro fue entrevistada por la reconocida Eva Rey para su programa ‘Desnúdate Con Eva Rey’ en el que la presentadora de ‘La Previa’ y ‘El After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, reveló algunas de sus intimidades.

Durante la conversación la presentadora no dudó en cuestionarle a la actriz sobre el revuelo que han causado las diferencias entre las presentadoras de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia las cuales han quedado en evidencia ante los televidentes y, por ende, tema de conversación en las redes sociales.

“Hablemos de los chismes de adentro, lo que me puedas contar. Todo ese rollo de que Cristina y Carla no se aguantan”, precisó Eva Rey mientras que Lina Tejeiro indicó que “no, no es que no se aguanten. Yo creo que es que hay personas con las que hace match y hay personas con las que finalmente no, pero no es que no se aguanten”.

Precisó que ella y Carla se conocen desde la adolescencia, pues ella tenía 12 mientras Carla 16 años, por lo que hay una buena amistad entre ambas.

“Ellas se ven, y normal, pero no hay una amistad. Eso sí es verdad” — Lina Tejeiro

Sin embargo, Eva Rey no se quedó con esa respuesta, por lo que decidió ir más allá y preguntarle que entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo cuál de las dos está haciéndolo mejor en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“¡Uy! Es que son muy diferentes, Cristina es muy presentadora, Carla es muy genuina, pero a mi parecer yo soy más Carla, porque yo soy más autentica, genuina, real, hago chistes, me dejo llevar por lo que quiero decir. En cambio, Cristina es muy como cuadriculada, me gusta más Carla”, reveló Lina Tejeiro.

Sobre quién gana más dinero por la presentación de ‘La Previa’ y ‘El After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia indicó que ella recibe más que su compañero Roberto Velásquez con quien comparte todas las noches en ViX.