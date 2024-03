Ya no más niñita tierna: Estas son las canciones explícitas de Shakira y su nuevo álbum

Este 22 de marzo, se estrenó ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en el Hard Rock de Miami, el primer trabajo musical de shakira después de siete años de ausencia. Dicho lanzamiento causó gran movimiento no solo en la industria musical sino en sus fieles fans, quienes se conectaron en tiempo real para ver el lanzamiento junto con la barranquillera.

Musicalmente, Shakira en sus más icónicos álbums como Moscas en La Casa y Donde están los Ladrones inclusive El Dorado se destacaron por tener canciones pop con letras sentidas, emocionales y vícerales por los que se hizo reconocida al rededor del mundo. Pero debido a las diferentes transformaciones dentro de la industria musical, la barranquillera ha explorado otros géneros musicales y modificado un poco sus letras en dichas canciones. Uno de los ejemplos lo fue cuando lanzo Copa vacía junto a Manuel Turizo.

Luego, con la llegada de cancioces como Te Felicito y Monotonía marcó un antes y un después en la carrera de la barranquillera por su separación del padre de sus hijos Gerdad Piqué. Así que en este nuevo álbum se esperaba una gran cantidad de contenido en las letras haciendo referencia a su ruptura amorosa.

Estas son las canciones explícitas de Shakira y su nuevo álbum

Puntería

Esta es la canción que da apertura al álbun, quien cuenta con la participación de Cardi B. La letra menciona “Tú tiene’ buena punteríaSabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’Me ataca ‘onde más duele, tú a mí no me conviene’Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida (...) dame de tu rife, apriétame las nalga’ aunque tu no seas pa’ mi Loba like Shaki, tú ere’ mi tigre muérdeme duro, de este culo nunca te olvide’ (...)”, y en el coro menciona “Tú tiene’ buena puntería sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’Me ataca ‘onde más duele, tú a mí no me conviene’, pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida.

Cohete

Esta es la canción junto a Rauw Alejandro que los internautas han catalogado como una canción no tan explícita, pero que sí tiene cierto tipo de referencias sexuales cuando mencionan “La luna está pa’ que nos besemo’, si ellos supieran toa’ las cosas que hacemo’, por las estrella’ siempre nos perdemo’. Se alinean los planetas cada vez que nos despega y vente, que quiero verte, te haré salir volando como un cohete”.

Pero canciones del lado opuesto como Cómo Cuádo y Dónde, una canción que invita a provechar el tiempo, valorar a los seres queridos, y ser un poco más feliz desde los pequeños detalles.