Los detalles ocultos detrás de ‘Puntería’, el nuevo tema de Shakira que tendría dedicatoria y no para Piqué

Shakira ha regresado y este viernes no solo lanzó su nuevo álbum Las Mujeres ya no lloran sino que estrenó su nuevo tema Puntería junto a Cardi B.

Tanto la letra como el video han sorprendido a todos pues se trata de un estilo más atrevido donde la colombiana coquetea con el actor Lucien Laviscount, quien trabaja en Emily en París.

Parte de la letra es muy reveladora y escondería lo que vivió con un nuevo amor, dejando atrás a Piqué y rehaciendo su vida amorosa de nuevo.

En el video Shakira y Cardi B están en un mundo de fantasía donde ella dispara una flecha con su arco y le da a un centauro interpretado por el famoso actor al que luego cura.

La letra dice “tú tiene’ buena puntería. Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’, rendía’. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, van directo al corazón. Oh, y por más veces que trate, Oh, es imposible esquivarte”, dejando claro que van dirigida a un nuevo amor.

Muchos sospechan que se trata de Lewis Hamilton, con quien la cantante habría tenido una relación después de la traición de Piqué.

Y es que además dice “Me ataca ‘onde más duele, tú a mí no me conviene. Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida”, lo que hace sospechar a muchos que sí es para Hamilton, con quien ya no se le ha visto más, pero sí habrían llegado a estar en la intimidad.

“Entonces con Puntería Shakira nos confirmó que si se comió al papasito de Lewis Hamilton!!! “, “a mí nadie me quita de la cabeza que puntería es para lewis hamilton y de ahí no me muevo”, “es evidente que esta canción es para Lewis jaja”, “dice que no está con Hamilton pero sí se lo comió”, y “está claro que Puntería es para Hamilton, tengo cero pruebas pero también cero dudas”, son algunos de los comentarios en redes.

a mi nadie me quita de la cabeza que puntería es para lewis hamilton y de ahí no me muevo. 🎯#Shakira #LMYNL #LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/vyFLlphtBn — E R I C K (@eri_ggc) March 21, 2024

Además, esta teoría toma más fuerzas al ver a Lucien, pues tiene un gran parecido con Hamilton, por lo que aseguran que por eso lo eligió la cantante y en el video plasma lo que vivieron juntos.