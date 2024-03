Megan Fox confiesa haber sido infiel a Brian Austin Green

Muchos decían que era un secreto a voces, otros no lo podían creer. Sin embargo, fue la mismísima Megan Fox la que se encargó de confirmar que le fue infiel en varias ocasiones a su exesposo, Brian Austin Green, muchas de ellas cuando se encontraba trabajando en algún set de grabación.

Cabe destacar que la actriz y modelo estadounidense y la estrella de la aclamada serie de la década del noventa, Beverly Hills 90210, comenzaron a salir en 2004, se casaron en 2010 y tuvieron tres hijos: Noah, de 10 años, Bodhi, de 9, y Journey, de 6.

Los separación de los actores fue en el 2020, luego de que tras casi 10 años de matrimonio Austin Green pidiera el divorcio que finalmente se definió en febrero de 2022.

Dura confesión

En una reciente participación en el podcast Call Her Daddy, la actriz de 37 años indicó que su matrimonio con el actor “fue insatisfactorio” y que ella “no estuvo bien” al engañarlo.

“Durante los rodajes me enamoraba de otras personas todo el tiempo. Iba a trabajar y me enamoraba porque era una nena y nunca había tenido la libertad total de estar soltera y experimentar esa vida”, explicó la protagonista de “Transformers”, quien además aseguró que pensó que ese estilo de vida de estar con varias personas se convertiría en su realidad cuando se concretara el inminente divorcio, no obstante, la llegada de Machine Gun Kelly lo cambió todo.