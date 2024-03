⁠Karen Sevillano le puso límites a Melfi ahora que dejó a Nataly Umaña: “No te me acerques”

Las relaciones entre las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos, han dado mucho de qué hablar entre los televidentes y los seguidores de cada uno de ellos en redes sociales, puesto que gracias al romance fugaz entre el panameño Miguel Melfi y la actriz Nataly Umaña, esta última perdió su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada, por lo que ahora que el joven de 26 años de edad le dio fin a su conquista, los rumores de que se está fijando en otra participante comenzaron a circular en el interior de la casa estudio, lo que ha llevado a Karen Sevillano a tomar distancia.

La creadora de contenido está muy atenta de lo que hace cada uno de los participantes, por lo que le puso el ojo encima a la expareja de Nataly Umaña, a quien en los últimos días le han preguntado si se encuentra interesado en Martha Isabel Bolaños, luego de confesar que estaría dispuesto a realizar una práctica íntima con ella.

Más allá de eso, las miradas del panameño lo han delatado y la manera en la que se acerca a las demás participantes del reality, han sembrado la duda de cuál es la estrategia que está implementando para durar más semanas en La casa de los famosos.

Karen Sevillano se molestó por la cercanía de Melfi

En la cocina de la casa, la influencer protagonizó un incómodo momento junto a Melfi, puesto que él se le acercó mucho, dejando sus caras casi pegadas, por lo que Karen Sevillano guardando respeto por su pareja, Neider García, dijo:

“¡Ay Melfi para qué te me acercas así!, sal de aquí que nos ven en cámara lenta después. Tú ya terminaste con Nataly entonces no te me estés acercando”, expresó Karen, mientras el panameño se alejó de su lado.