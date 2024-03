La influencer Manuela Gómez ha compartido su emoción luego de acudir al médico para realizarse una ecografía en la que pudo ver el rostro de su hija Samantha. A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ expresó su felicidad por esta experiencia y decidió compartirla con todos sus seguidores.

En el video difundido en sus historias de Instagram, Manuela mostró cómo fue su experiencia al estar en contacto con otras mujeres embarazadas durante la consulta médica. “Me fue súper bien, había mujeres embarazadas que literalmente tenían el mismo tiempo de embarazo que yo y tenían una semejante barriga, y yo ahí, sin nada. Donde está la muchachita, dónde está la muchachita”, compartió Gómez en uno de los clips.

En otro audiovisual, Manuela mostró una foto de la ecografía en la que se puede apreciar el rostro de la niña, parte de sus ojos, su nariz y su boca, lo que generó reacciones entusiastas entre sus seguidores.

“Gracias a Dios la niña está súper bien, estoy súper aliviada. La doctora me dijo que no había ningún problema, que la niña está ahí, que es lo más importante. Está súper bien, está creciendo normalmente, así yo no tenga barriga. Lo más importante es que está bien”, destacó Gómez.

“Estoy muy contenta”: Manuela Gómez reveló la ecografía de su hija Samanta en redes pic.twitter.com/vVpKbUYTI1 — joseluengotop (@joseluengotop) March 21, 2024

La influencer también compartió que ha sido una bonita etapa de su vida y que está emocionada por lo que está por venir. Además, reveló que se preparará para aprender a cocinar, ya que también se le han presentado muchos antojos durante su embarazo, especialmente le han dado muchas ganas de comer pastas a la carbonara.

Con estas emocionantes noticias, Manuela Gómez continúa compartiendo con sus seguidores cada paso de su embarazo y su experiencia como futura madre, recibiendo el apoyo y los buenos deseos de sus fans en este importante momento de su vida.