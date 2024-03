Tome nota: guía para disfrutar el mundo distinto del FEP 2024

Transmilenio se unió al ‘Presente’ con rutas especiales

Una de las quejas más escuchadas la pasada edición del Festival Estéreo Pícnic fue el transporte de ida y regreso al campo de golf Briceño, pero el traslado del festival a Bogotá ha sido recibido con entusiasmo, especialmente por aquellos que sufrieron las complicaciones de tráfico en ediciones anteriores, pues este 2024 el festival se ha aliado con varios de los servicios de la capital, y la alianza con Transmilenio es una gran sorpresa.

Una de las iniciativas más aplaudidas es la habilitación de rutas especiales de Transmilenio con el mismo costo de la tarifa habitual. Además, se ha facilitado la adquisición de la tarjeta TuLlave, con un punto de carga móvil dentro del festival, garantizando así la comodidad y accesibilidad a los pasajes para los asistentes.

Se han establecido tres Rutas Zonales que conectarán distintas zonas de la ciudad con el Parque Simón Bolívar. Estas rutas operarán desde las 11:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. durante los días del evento hasta el lunes 25 de marzo.

Los destinos finales de estas rutas zonales incluyen puntos estratégicos como Unicentro, Portal Norte, Las Aguas y Multiplaza, lo que facilita la llegada y salida del festival desde diferentes sectores de la ciudad, priorizando el centro y norte de la ciudad.

La alianza con Transmilenio, promete una experiencia más accesible y satisfactoria para los asistentes y si usted desea acceder el servicio, no olvide consultar la app del servicio de transporte para ver la ruta que más le funciona.

Comida para todos: entras las opciones veganas al FEP

El FEP, reconocido por su diversidad musical, ahora también se destaca por su amplia variedad gastronómica. Conscientes de las necesidades y preferencias de los asistentes, los organizadores han incorporado nuevas opciones para satisfacer los diferentes gustos y estilos de vida, destacándose este año la inclusión de alimentos vegetarianos y veganos.

Para aquellos que siguen una dieta vegana, dos nuevas propuestas se suman al menú: De Raíz y Stankov. Estos restaurantes ofrecen alternativas deliciosas que reflejan la creciente demanda de opciones sin productos de origen animal.

Asimismo, los aficionados a la cocina vegetariana encontrarán una lista aún más extensa de restaurantes para elegir. La lista de los restaurantes va desde clásicos como Home Burguers y Domino’s Pizza hasta opciones más innovadoras como Muy, Massa y Poke, la variedad de sabores y estilos culinarios asegura que todos los comensales encuentren algo a su gusto.

La inclusión de restaurantes veganos tanto en la zona general como en la VIP ha sido recibida con entusiasmo por parte de los asistentes, quienes valoran la diversidad y la atención a sus necesidades alimentarias. Esta iniciativa no solo enriquece la experiencia gastronómica del festival, sino que también refleja un compromiso con diversificar la experiencia de los asistentes.

La cuota colombiana va a pisas fuerte el ‘simoncho’

Como siempre, la cuota colombiana del Estéreo Pícnic brilla en todos los escenarios y promete explorar muchos de los géneros que los talentos emergentes hacen en el país; en esta ocasión, este cartel logró reunir música para todos los gustos y le vamos a mencionar a los artistas colombianos que son imperdibles en estos días del festival.

Empezando por el día jueves, Laura Pérez, una bogotana de 23 años, ha enamorado a muchos con las letras de sus canciones como ‘Buenos Días’ y ‘La Luna y Tú’ y sin duda es una de las más esperadas de esta edición del festival.

Para el viernes, Anamaría Oramas es una de las figuras más jóvenes del jazz colombiano y con su flauta ha puesto en evidencia la gran habilidad que se necesita para la improvisación.

Si lo que usted disfruta es un poco más urbano, también se le tiene. El sábado estarán Feid como uno de los headliners principales, pero la escena de ‘medallo’ se extiende con Blessd. Si su gusto va a algo más bailable, Afro Legends, que han apostado a los ritmos como el afrobeat y dancehall; y si sigue sin convencerse, puede ver a Penyair que desde Suba al Estereo Picnic ha puesto la escena de rap de Bogotá en muchos escenarios con sus letras. Si su gusto va más hacia los clásicos, Fruko y sus tesos van a poner a bailar a todo el Simón Bolívar.

Para cerrar el domingo, La Etnia, el grupo infaltable del rap bogotano, va a poner a cantar a todos canciones como ‘De la Cuna al Ataúd’ y ‘Manicomio 5-27′.

¿Cómo ver la transmisión de forma gratuita?

El FEP no solo estará en el ‘Simoncho’, también se trasladará a las pantallas y los dispositivos móviles, gracias a la alianza con Canal Capital, medio de comunicación que le ha llevado a los colombianos los ‘Festivales al Parque’, y que, se suma a este mundo distinto para “promover el acceso y disfrute de la cultura para todos los habitantes”, así lo hizo saber Adriana González, encargada de llevar la batuta en este reto para el canal.

Durante los cuatro días del evento serán 8 las horas en las que estará al aire, y frente a las cámaras como host estarán Andrés Salazar, Pato Mantilla y Laura Chambueta. Tenga en cuenta que acceder a esta experiencia es totalmente gratis, solo tine que sintonizar la señal abierta, que también se podrá disfrutar por la página web del medio, YouTube e Instagram.

“La transmisión del Estéreo Picnic marca un hito en la historia de Capital. El canal se inaugura este año como el canal oficial de los festivales de Bogotá. Llegarle a la ciudadanía con una muestra significativa de este festival es muy valioso”, añadió González.

Horarios y distribución

Serán cuatro las tarimas que recibirán a los artistas que hacen parte del FEP 2024, los cuales llevarán como nombre algunas de las marcas patrocinadoras de este acontecimiento musical: Johnnie Walker, Adidas, CeraVe y Colsubsidio; tablas que tendrán presentaciones desde las 2:15 p.m, hasta las 3:00 a.m, del día continuo.

El montaje perteneciente a la marca Adidas, será el encargado de abrir el evento el día jueves, con la puesta en escena de ‘Lucas Hill’, de 4:30 p.m a 5:15 p.m; cerrando con Bad Gyal a las 00:45 a.m. Por su parte, en el Jhonnie Walker, estarán presentes Maca & Gero, Hozier, Kings Of León y Thirty Seconds To Mars; a la par en el CeraVe saldrán a relucir los ritmos de Buha 2030, Leisure y Future Island.

Precisamente, en el último escenario en mención se dará el cierre del festival el día domingo, nada más y nada menos que con el concierto del grupo francés The Blaze. Como dato adicional, los fanáticos del ‘Fercho’, podrán cantar a todo pulmón ‘Jordan IV’, ‘Purrito Apa’, y ‘Jamaica’, el día sábado, desde las 11:45 p.m, en la atmosfera de la marca de whisky escocesa.

Tips para usar el cashless y no fallar en el intento

Como se ha venido realizando en anteriores ediciones, el sistema Cashless, será el unico medio de pago para la compra de productos en los restaurantes, las barras de licores y la mercancía oficial del FEP. Todos aquellos que compraron los combos 4 días VIP, 4 días general, 3 días general o Entrada individual VIP; sus manillas ya vienen con el sistema integrado. Caso contrario a quienes tienen la manilla individual general, estas personas tendrán que acercarse al Punto Casless a reclamar su manilla sin costo.

Cuida tu manilla, esta es irremplazable

Haz una recarga grande y así evitas filas

Revisa el saldo después de cada compra, el personal en los puntos de venta tiene la obligación de mostrar todo lo referido a la compra.

Tómale foto al número detrás de la manilla, este requisito es esencial para reclamar el saldo de vuelta una vez finalizado el festival, transacción que se puede realizar del 4 al 26 de abril.



Lo que no puedes llevar

Dentro de los distintos controles logísticos se hará una revisión exhaustiva de los objetos que los asistentes lleven dentro de sus maletas y todos y cada uno de ellos deberán pasar por una requisa previo a la entrada. Estos son los objetos prohibidos para el ingreso: