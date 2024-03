Todo lo que debe saber de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira

‘El Dorado’ fue el último disco de Shakira que salió en el año 2017 y que vino acompañado de una gira mundial, y luego de siete años regresa al ruedo con lo que será ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. El disco está compuesto de 16 temas, de los cuales ocho son los éxitos ya conocidos que van desde ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro hasta ‘El Jefe’ con Fuerza Regida.

El disco incluirá la canción ‘TQG’ que comparte con Karol G de su disco ‘Mañana Será Bonito’, y que fue uno de los dardos lanzados por las colombianas a sus exparejas Anuel y Gerard Piqué. ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ también contiene el debut musical de Milan y Sasha, hijos de la cantante con el español, en la balada ‘Acróstico’ la cual fue estrenada en mayo del año 2023.

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia” — Shakira

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es el primer lanzamiento simultáneo de la cantante en vinilo y digital con cuatro portadas. El disco tiene cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la fuerza y la resiliencia.

Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) Solo faltan 3 semanas! https://t.co/6vCFZvVoTs pic.twitter.com/mUuji1EHLR — Shakira (@shakira) February 29, 2024

Sin embargo, tras una larga espera de años y de pistas sobre los posibles nombres la cantante reveló el pasado 29 de febrero cada una de las canciones que trae el álbum y con ello las colaboraciones que tiene, así como parte de la letra de las mismas y sus géneros musicales.

‘Cohete’ con Rauw Alejandro

‘Cohete’ fue una de las primeras en revelar y es la segunda colaboración de la artista con Rauw Alejandro, pues ya estuvieron juntos en ‘Te Felicito’. La colombiana explicó sobre el significado rítmico del tema y que contendrá.

“Cohete es un pop liviano, un pop más ligero, es una canción que tiene también un sonido retro, un poco de funk, pero todo mezclado dentro de un contexto dance y electrónico también. Esta canción es puro bajo, beats y Rauw. Bueno, es la segunda canción con Rauw Alejandro y yo creo que todos esos ingredientes, además de la fantasía y la metáfora que hay allí, que es una impronta de la canción que le da una personalidad que la diferencia de otros géneros” — Shakira

‘Nassau’

Hace tres semanas se conoció la canción que va dedicada al nuevo amor de Shakira. Y es que en parte de la letra revelada por la cantante habla de cómo esa persona le curó las heridas.

Sin embargo, en su cuenta de Spotify la cantante liberó un video en el que habla de la canción y que se trata de un tema muy personal, así como del género al cual pertenece. El track lleva por nombre ‘Nassau’, la cual es la capital de Bahamas.

This song Nassau is my take on Afrobeat 🌴 - it’s on my new album Las Mujeres Ya No Lloran coming MARCH 22 ➡️ https://t.co/zfsHUjXcLX pic.twitter.com/IsNQhcQ9Do — Shakira (@shakira) March 4, 2024

“Nassau, bueno es el track afrobeat del álbum. Yo estoy obsesionada con este género, así que tenía que hacer algo afrobeat como esto, pero tiene además ese sonido dulzón que tiene el afrobeat. Esta letra, que la hace tan personal, no la puedo compartir, no la voy a revelar, pero ahí está la canción para que la escuchen” — Shakira

el fandom tiene una tarea ahora: averiguar a quien le dedica "Nassau" Shakira 🤔pic.twitter.com/poHpzhqDxG — 𝖆𝖓𝖎𝖒𝖆𝖑 𝖈𝖎𝖙𝖞 💧#LMYNL (@heyiamemilio) March 4, 2024

‘(Entre Paréntesis)’ con Grupo Frontera

Tiempo más tarde la cantante también liberó parte de lo que es la canción ‘(Entre Paréntesis)’ la cual comparte con el Grupo Frontera. Esto se dio en medio de una presentación en una pantalla gigante en un evento de la agrupación, por lo que los seguidores enloquecieron con la exclusiva.

“Dime qué te pasó, por qué te noto fría, tus besos ya no saben a lo que sabían, sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Pusiste el final entre paréntesis. Esto es Grupo Frontera con La loba”, se escucha en el extracto liberado.

Esto va a ser un temazo… y ya es número uno en mi cabeza… (Entre Paréntesis) Shakira X Grupo Frontera. pic.twitter.com/a1hbe7kezK — Leon Espitia  (@espitia_h) March 3, 2024

‘Cómo, Dónde Y Cuándo’

“‘Cómo, Dónde Y Cuándo’, bueno este es de los temas más rock de este proyecto. Es una canción realista, pero también optimista, entre la rutina y el estrés la vida es una perra ya lo sé. Pero por cada flor marchita una siempre vuelve a nacer. Sí, es una canción de optimismo”, revela Shakira en un video publicado en sus redes sociales.

Aquí parte del sonido rock de Las Mujeres Ya No Lloran. Cómo, dónde y cuándo… disponible MARZO 22 ➡️ https://t.co/c1T8d4T1dK pic.twitter.com/5xcyo6N7op — Shakira (@shakira) March 7, 2024

El extracto del tema causó sensación entre los fanáticos de la artista y es que esa canción tiene la esencia original de la cantante cuando era el género que más hacía. “El tiempo se va volando, cuando sepas ya bien, no importa cómo, dónde y cuándo lo que importa es con quién”, es lo que dice el estribillo de ‘Cómo, Dónde Y Cuándo’.

Ahí tienen a la @Shakira de antes, algo más que le quieran pedir a la reina de la industria latina, una cación rockera como solo ella lo sabe hacer “Dónde, Cómo y Cuándo” #LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/1uh0MZnpGD — Andrés Guillén 💎🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) March 7, 2024

‘Tiempo Sin Verte’

Días después liberó parte del track 3 que se llama ‘Tiempo Sin Verte’ que es una mezcla pop-rock que convirtió en otro de los temas más esperados por la fanaticada de la barranquillera.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti, llevo tiempo sin verte y dime sí aún me quieres y te acuerdas de mí”, es lo que se escucha en el adelanto de que reveló Shakira.

‘La Fuerte’ con Bizarrap

Luego llegó el adelanto del track 2 que se llama ‘La Fuerte’, la cual es su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap, que es una mezcla pop que la cantante acompañó con unas fotografías en las que sale al lado de tres modelos sobre una mesa en una prueba de fuerza.

“Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente, que aparente”, es lo que se escucha en el adelanto de que reveló Shakira.

‘Puntería’ con Cardi B

El penúltimo en llegar ha sido el track 2 que se llama ‘Puntería’, la cual es una colaboración con la cantante Cardi B, que promete ser uno de los hits del álbum y el posible tema promocional que llegará con video y tendrá como figura principal a un reconocido actor franco-británico Lucien Laviscount.

“Tú tienes buena puntería sabes por dónde darme pa’ que quede rendida... rendida, tienes estilo para llamar mi atención… es imposible explicarte tú tienes buena puntería”, se escucha en el extracto de ‘Puntería’ liberado por la cantante en el que se conjuga el pop y el dance, en una combinación explosiva con Cardi B.

‘Última’

La canción final del álbum que lleva por nombre ‘Ultima’ y que según sus palabras por poco no sale, ya que los plazos para completar el álbum se vencieron, pero que insistió en poderla terminar para incluirla.

“‘Última’ es otra balada en este álbum, además de ‘Acróstico’ que es la canción que le hice a mis hijos Milan y Sasha. Esta es una canción que la tenía ahí enquistada, y que la tenía que sacar cómo sea, y ya se habían acabo los plazos de entrega del álbum. Y fue así como un poco contra la voluntad de todos, porque ya no querían que hiciera más canciones” — Shakira

Tras el comentario de la cantante se escucha de fondo el ritmo de la canción con parte de la letra que desde ya está siendo la sensación en redes sociales, pues aseguran que será otro éxito para la barranquillera.

“Se nos perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino, no, no, no trates de convencerme te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido”, escucha en el video publicado por Shakira en el que además se lee “a buen entendedor”.