No fue una visita de otro planeta, así fue el encuentro de Mafe Walker con su mamá Captura de pantalla RCN

‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en uno de los realitys más vistos de la televisión colombiana pese a todos los tropiezos que han tenido que pasar durante la transmisión en vivo. Pero más allá de esto, las diferentes diámicas han sido una de las novedades de este programa como lo son ‘congelados’ donde los participantes tiene que quedarse completamente quietos mientras que uno de sus familiares entran a la casa y los saludan y les hacen llegar diferentes mensajaes por aprte del resto de sus seres queridos.

Participantes como Sandra Muñoz y ‘La Segura’ han tenido que ser sancionadas por fallar las reglas de dicha dinámica al cumplir ciertos castigos y hasta ser nominadas automáticamente por moverse en repetidas ocasiones.

Pero durante la emisión de este 19 de marzo, Mafe Walker quien ha sido conocida por tener comunicación con los extraterrestres, recibió una visita y no precisamente de seres de otro mundo. Sino que contra todo pronóstico, recibió la visita de su mamá. En medio de un emotivo encuentro su madre le comentó “Eres grandiosa. No sabes la belleza de actitud que has tenido con cada uno de tus compañeros. Ya entendí la calidad de ser humano que eres. Te amo mi corazón”.

Por ahora queda esperar en qué termina su participación, ya que algunos usuarios en redes sociales creen que Mafe podria ganar el reality por su manera de convivir con todos y cada uno de los famosos.