Ornella terminó llorando una vez más y ahora por una decisión del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ la voz del ‘Jefe’ les encomendó hacer una limpieza amplia de los espacios para luego hacerles entrega un ligero premio que no era más que una porción de torta.

Todos los participantes se abocaron a la labor dividiéndose algunos de los espacios y entre ellos la creadora de contenido digital Ornella Sierra, más conocida en las redes sociales como la ‘Barbie Costeña’.

La psicóloga se encargó de la limpieza del cuarto de belleza y tal parece que esto no fue lo suficiente pues tras finalizada la actividad el ‘Jefe’ empezó a premiar, pero ella no estaba entre los escogidos.

“Ornella, no te esforzaste en la jornada de limpieza, no puedes disfrutar de este beneficio”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia mientras los 17 participantes esperaban la decisión en la sala.

“Yo limpié Trendy, y levanté un sofá. No hubiera hecho nada en verdad”, expresó Ornella mientras comenzaba a inundarse en llanto ante la decisión. Entre tanto el ‘Jefe’ les deseó a todos buen provecho lo que terminó de enervar a la participante.

“Es que me da rabia. Yo hasta me tiré al piso a quitar el maquillaje de allí. Solo porque limpié el beauty, y no la cocina”

— Ornella