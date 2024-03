Juan Pablo Barragán de ‘La ley del corazón’ narró cómo sobrevivió a un disparo a sus 17 años de edad

El actor Juan Pablo Barragán cuenta con al apoyo de sus seguidores que lo han acompañado durante su carrera como actor y músico, además de su participación en el reality de cocina, MasterChef Celebrity, donde destacó no solo por su talento, sino por su forma de ser con el que se ganó el cariño de Claudia Bahamón, sus colegas y televidentes. Su historia de vida siempre ha dado de qué hablar por haberse convertido en padre a sus 13 años y tener que enfrentar la vida desde muy joven con trabajos como animador, en oficios de construcción, pintura, entre otros, por lo que recordar el instante en el que por poco pierde la vida, sorprendió a sus fans.

El rapero fue invitado al show en vivo de Adrián Parada, Mauricio Arias y Frank Martínez, donde además de hablar de las dificultades que vivió y ser ejemplo de superación a pesar de las condiciones en las que nació, creció y el ambiente en que se formó, encontró el camino correcto para encaminarse en la actuación, la música y las artes.

Juan Pablo Barragán casi pierde la vida a sus 17 años de edad

Al relatar que él cuando adolescente tuvo que vivir muchas cosas de adulto, fue interrogado por un problema que tuvo que vivir a sus 17 años por culpa de una riña de vecinos que incluso él, intentó evitar.

“Yo vivía en un barrio muy caliente, un día se armó un problema en la tienda de mi casa entre dos vecinos y yo siempre soy de los que dice: ‘Conversen, por favor’. Bajé a solucionar y me gané mi primer tiro a mis 17 años”, indicó.

Además dejó saber que en medio de la riña que intentó evitar, su intestino se vio comprometido, por lo que el sistema de salud le jugó una mala pasada.

Así luce en la actualidad el hijo de Juan Pablo Barragán a sus 27 años

“Lo peor no fue el tiro sino que cuando llegué al CAMI (centro de atención médica inmediata) no me atendieron por ser Sisbén 4. En ese momento tenía que pagar $ 150.000 para que me atendieran, como no tenía plata me pusieron en un platón de una patrulla de la Policía”.

Durante su travesía, para poder obtener atención médica por no tener en el bolsillo 400 mil pesos colombianos, finalmente contó con la suerte de ser atendido luego de una intervención en la uretra: “Estuve 12 horas desangrado y con una sonda antes de que llegara al San Juan de Dios, allá me atendieron. Un doctor me dijo: ‘Usted cree en Dios’ y le dije: ‘Yo creo en usted’. Allá me durmieron y al otro día me levanté en una ‘suit’ del hospital con 25 personas alrededor”, mencionó Juan Pablo.

“Salí del hospital, capturaron al vecino y tocó solucionarlo. Cuando tienes un problema con una persona que trabaja en la ley como un policía o un militar debes arreglar o arreglar y listo, gracias a Dios estoy vivo”, señaló Barragán.