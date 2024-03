‘La Casa de los Famosos’ contra todo pronóstico se fue convirtiendo en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, después de haber sido blanco de criticas por la cantidad de errores que han tenido desde el primer episodio en vivo. Pero gracias a las diferentes polémicas que han surgido, la audiencia del programa solo ha crecidpo considerablemente, especialmente, por lo que se ha habló en su momento sobre el triángulo amoroso entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

Hasta el momento, Johanna, Beto, Isa Sierra y Jose Miel han sido los participantes que le han dicho adiós al reality, desatando diversidad de comentarios en redes sociales. Aunque muchos esperaban que la eliminada fuera Nataly Umaña o Miguel Melfi, fue Jose miel quien fue elegido por el público para abandonar la competencia. Este último, fue quien dejó a Umaña nuevamente en la placa de nominación ya que no se llevaban muy bien.

¿Diana Ángel será la próxima eliminada de ‘La Casa de los Famosos’? esto se especula en redes

Pero pese a que casi todos los televidentes están de acuerdo en eliminar a la actriz, parece que las redes están diciendo que la eliminada podría ser la también actriz Diana Ángel. Muchos no saben con certeza las razones por las que seria eliminada, pero segun los televidentes en redes sociales, es porque “no genera ningún tipo de contenido entretenido al programa”. Pero por otra parte, están quienes la defienden por todo lo contrario, llegando a refutar “Ella es la única que da contenido sano y no se mete en chismes”, “Por qué la atacan si ella no se mete con nadie “.

Así que por ahora quedará ver el desempeño de la actriz esta semana en ‘La Casa de los Famosos’ para confirmar si dichas predicciones se terminan por cumplir.