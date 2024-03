Conmovido, Alekx Syntek dio sus palabras de agradecimiento en la recta final de ‘La Voz Kids’

Greeicy, Andrés Cepeda y Alex Syntek fueron los entrenadores de la edición 2024, quienes han guiado y acompañado a todos los participantes que lograron llegar a este nuevo programa de la televisión colombiana. Muchos talentos han sorprendido a los jurados, y a su vez, han tenido que dejar en el camino a algunos por las circunstancias naturales del programa.

Pero ahora que el programa entró en su recta de semifinales, los entrenadores lo han tenido más difícil para poder tomar una disición frente a los participantes que se despiden del programa y los que se quedana enfrentar la nueva etapa del programa. Pero ya entrando a etapas de semifinales, y que los concursantes ya se han conocido un poco mejor, es difícil decir adiós.

Alex Syntek dio sus palabras de agradecimiento en l

a recta final de ‘La Voz Kids’

Durante la emisión de este 18 de marzo, los participantes del equipo SYntek se enfrentaron para decidir cual de los tres participantes pasaba a la recta final del programa. A pesar de la nostalgia por decirle adiós a algunos de los participantes, el entrenador Syntek dio sus emotivas palabras para poder agradecer la experiencia vivida en el programa y asi poder volver lo más feliz posible a su natal México.

“Yo soy casero y soy de pertenencias, me habituo y ahí me quedo. Me va a costar mucho trabajo extrañarlos tanto a mis ciaches, a mis conductores, a mis chichos, y a los niños. De hecho a los chicos que ya han salido de la participación los llevo en el corazón (...) Cada persona que se cruza en tu vida no es casualidad. El destino es sabio, y sabe por qué, y cada persona te va dejando cosas importantes y valiosois. Yo me voy comprobando que los seres humanos más felices son los que les gusta servir a los demás”.