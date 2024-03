Sigue la polémica: Omar Geles le contestó al Mono Zabaleta por la canción de $70 millones

Hace pocos días se generó una controversia en redes sociales porque se viralizó un video donde el cantante ‘Mono’ Zabaleta aparece dando controversiales declaraciones sobre uno de los temas que debió sacar de su álbum, ‘Mono’. Y es que no es un secreto que el Mono Zabaleta está catalogado en la actualidad por miles de seguidores sobre todo en redes sociales donde han dejado saber que es de los cantantes más sonados y más proyectados en este año.

La polémica entre Omar Geles y el ‘Mono’ Zabaleta

Sin embargo, sus palabras hicieron que muchos generaran debate en redes, porque él aseguró que el cantante Omar Geles habría cobrado 70 millones por una de las canciones que le daría para su álbum, por eso él decidió no usarla para su disco, y hasta decirle que se la diera a otro artista vallenato, pese a que ya había hasta video del tema.

”El maestro me dice yo estoy cobrando por las canciones, empecé a cobrar- Estoy cobrando entre 60 y 70 millones de pesos. Yo dije no tengo ese dinero, mejor dejé canción quieta y désela a otro artista”, contó Zabaleta en una reciente entrevista.

Pero el maestro Omar Geles no dudó en responder con el humor que lo caracteriza y dejarle saber que no estaba molesto por sus comentarios, y muchos menos por cómo habían sucedido las cosas. Así que con un video y un extenso mensaje le dejó saber lo que pensaba sobre lo sucedido.

Y aunque Zabaleta también dejó saber lo que él esperaba de Omar Geles, esto no tuvo mucha importancia, pues él le respondió con jocosidad caribe. “Yo qué veo viable, que el maestro me hubiera dicho: hagamos una cosa, si la canción es éxito, dame los $70 millones, me los da cuando la canción pegue”, dijo.

Por su parte Omar Geles quiso recordar el episodio con Diomedes Díaz en el que él se molestó con el cantante porque lo mandó a tocar el acordeón. Omar se bajó furioso de la tarima y tiempo después se volvieron a encontrar, asegurando que “eran cosas del folclor”.

“Manito no te vayas a molestar por este video la verdad me causó mucha gracia y lo hago sin el ánimo de ofenderte, al contrario, quiero decirte que no tengo ningún resentimiento ni nada por el estilo y me nace decirte lo mismo que me dijo Diomedes”, escribió el artista vallenato en su cuenta de Instagram, dando con este punto final a su discordia con el ‘Mono’ Zabaleta.