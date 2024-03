“Qué vulgar”, destruyen a Evaluna por sexy look con el que presumió su ‘baby bump’ en cumpleaños de Camilo

Evaluna es una de las cantantes más famosas de los últimos tiempos, pero también de las más polémicas, pues constantemente recibe críticas desde cómo luce, hasta cómo cría a su hija.

La hija de Ricardo Montaner tiene una sólida relación con Camilo con quien tiene una hija, Índigo, y otro viene en camino, al cual llamarán Amaranto.

Una de las razones por las que más críticas recibe la joven y el cantante es por sus atuendos, pues aseguran que tienen “los peores”, y recientemente la destrozaron por el atuendo que llevó en el cumpleaños de Camilo.

Recomendados

El sexy atuendo en el que Evaluna mostró su ‘baby bump’ en cumpleaños de Camilo y le criticaron

Evaluna sorprendió a Camilo en su cumpleaños con un pastel colorido con el número 30 y aunque lució hermosa con un atuendo sexy y moderno, la criticaron.

Y es que la actriz y cantante llevó un pantalón verde corte alto con un diseño moderno y sexy, con alguna transparencia y broches y lo combinó con un top strapless en el mismo tono, dejando ver su barriguita de embarazo.

Aunque la hija de Ricardo Montaner se veía hermosa y moderna, con el cabello suelto y liso, y a la moda, a muchos les pareció un look “poco adecuado” para una embarazada.

Evaluna La famosa lució un atuendo sexy en el cumpleaños de Camilo y la criticaron (@camilo/Instagram)

“Que look tan horrible para una embarazada”, “esta mujer nunca se va a saber vestir que horror”, “el peor look e de Evaluna, hasta se le ve la panty”, “ella nunca va a saber cómo vestirse bien”, “de los peores looks que le he visto”, y “se quiere vestir como si no estuviera embarazada”, y “siempre tan vestida de mal gusto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tanto Evaluna como Camilo constantemente reciben críticas por sus looks, pero ellos son fieles a sus estilos y siempre han ignorado los ataques, dejando claro que no les importa lo que digan de ellos.