Periodista de la BBC rompe el silencio y aclara todo sobre el anuncio bomba de la familia real británica

Expectación mundial al máximo existe este lunes sobre el posible anuncio bomba de la familia real británica. Esto luego de las especulaciones en redes sociales y de la prensa internacional sobre este hecho, en medio de los rumores sobre el estado de Kate Middleton.

En ese sentido, se apuntaba a que la BBC daría a conocer una importante noticia de la casa real, por lo que las miradas apuntan al Reino Unido.

Periodista de la BBC habla sobre importante anuncio

Helen Wade, periodista de la mencionada cadena británica, se refirió a los rumores sobre la supuesta información.

La profesional intervino en el programa español “Vamos a ver”, en donde afirmó sobre el presunto anuncio que “mucho me temo que se trata de un bulo que se ha sacado un twittero en España”.

“Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto, este comunicado no va a llegar porque no es cierto”, expresó.

De esta manera, puso paños fríos a una posible información de la familia real británica, en momentos en que crecen los rumores sobre Kate Middleton: desde su estado de salud tras una cirugía abdominal, a la posible crisis en su relación con el príncipe William.