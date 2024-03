Llega el Ethernal Fest: El festival electrónico que estabas esperando

Ethernal Fest se enorgullece de presentar un cartel estelar de artistas y DJ’s que harán vibrar a Santa Marta con sus ritmos y melodías. Este año, el festival contará con la presencia de destacados exponentes de la música como Marcela Reyes, Dekko, Kapo, Lil Silvio y El Vega, Lalo Ebratt, Sarodj, Savage and She, Cato Anaya, DJ King Arthur, Matias Bordon, DJ Angel y Delafoxx. Estos artistas junto con otros invitados sorpresa, que serán revelados pronto, prometen llevar al público en un viaje musical único, lleno de sorpresas y actuaciones memorables.



Ubicado en el corazón de Santa Marta, el Hotel Aluna Beach ofrece el escenario perfecto para este festival, combinando la belleza natural de las playas colombianas con instalaciones de primera clase. Este ambiente mágico no solo realzará la experiencia musical, sino que también permitirá a los asistentes disfrutar de un día lleno de sol, mar y buena música.



Los boletos ya se encuentran disponibles para quienes desean participar de esta experiencia sin precedentes. Ethernal Fest es dirigido a un público de 18 a 45 años, buscando ofrecer una atmósfera vibrante y energética que conecte a personas de diversas edades a través de la música y la danza.

Ethernal Fest, el festival musical que tendrá lugar en el paradisíaco Hotel Aluna Beach en Santa Marta el próximo 30 de marzo de 2024 a partir de las 12:00 PM a cargo de Joker Entertainment LLC. Es un evento único que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música combinando ritmos caribeños, lo mejor de la música electrónica a nivel mundial y la energía del mar en un solo lugar.

Adquiera sus entradas en: https://tuboleta.com/eventos/detalle/ethernal/9770004188