El Movistar Arena va a retumbar con todo el ‘tumbao’ de los prietos: Willy García celebra sus 30 años de carrera musical

La salsa aunque no nació exactamente en Colombia, se ha convertido en un género que acompaña varias de las fiestas populares y todos se saben, por lo menos, uno de los pregones icónicos del Grupo Niche; es importante resaltar que aunque el gen de la salsa llegó al país, las músicas del pacífico, las letras y todo el ‘tumbao’ que tienen los prietos, le dio un toque original que solo tiene la salsa colombiana, es así como las orquestas, grupos y cantantes, han abrazado este género para potenciarlo como uno de los más acogidos por los melómanos.

Sí hablamos de voces de salsa, una de las más recordadas es la de Willy García, que si no lo recuerda por su nombre lo debe recordar por su paso en La Suprema Corte interpretando ‘Escombros’, si sigue sin recordarlo, seguro le suena de Grupo Niche por cantar canciones como ‘Gotas de Lluvia’, ‘Eres’ y ‘La Magia de tus Besos’. Además de su paso por estas orquestas, Willy es cofundador junto a Javier Vásquez de Son de Cali, uno de los grupos más recordados por canciones como ‘Te Amo’ y ‘No Quiero Dormir’.

Ahora Willy, dedicado a su carrera como solista, celebra sus 30 años de trayectoria musical con una serie de conciertos en Medellín, Cali y Bogotá. En PUBLIMETRO tuvimos la oportunidad de hablar con el cantante boneverense sobre lo que será su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, además de la importancia de las letras dentro de la salsa, que hablan de la vida de los afrocolombianos, una de las lecciones más marcadas de Jairo Varela, el director y compositor de varias de las canciones de Grupo Niche.

Willy García Cortesía

Empezando por la literatura musical, las canciones tiene el poder de transmitir emociones y contar historias, Jairo Varela es uno de los compositores de salsa colombiana por excelencia y en sus canciones, hablaba de su experiencia como negro nacido en Quibdó, con canciones como ‘Han Cogido La Cosa’ que interpreta Willy García y que narra muchos de los prejuicios que se tiene frente a la gente afrocolombiana; esto fue una escuela para Willy que ha trasladado los ritmos del pacífico a sus canciones y habló de la importancia de abrazar esta cultura:

“Tenemos mucha riqueza cultural, tenemos muchas historias, el Pacífico mágico para toda Colombia y hay muchas cosas que la gente desconoce de esa herencia africana que tenemos y cuando nosotros la contamos, la gente ve la hermosura de este lugar. Siempre hemos estado como en un rincón, cuando musicalmente tenemos mucho que aportar culturalmente; por eso la gente abraza mucho la cultura pacífica y yo digo que todo el mundo tiene un talento sin importar de donde sea, pero que a nosotros del Pacífico se nos dio esa oportunidad de contar historias distintas y de marcar la diferencia con nuestra forma de ver la vida y transformar de vivir lo que vivimos”, afirmó el cantante nacido en Buenaventura.

Ahora, hablando de la carrera de Willy, el salsero resalta que agradece todos los espacios por los que ha transitado con su música y todo lo que ha aportado a que sea la figura que es, actualmente, reconocido por muchos como una de las voces más importantes del género salsero en Colombia.

“Mi actualidad está comprometida con ese pasado bonito que vivía al lado de estas grandes estrellas y haber interpretado canciones del maestro Jairo Varela para mí es un orgullo haber hecho éxitos como Gotas de Lluvia o A Prueba de Fuego, canciones que en las que él plasmó su genialidad y que me permitió interpretar. Con esto crecí, y cuando arranca el proyecto de Son de Cali empecé a aportar todo aquello que había aprendido de La Suprema Corte y de Grupo Niche, Son de Cali fue como el examen que tuve que presentar para decirle a la gente ‘yo aprendí esto, con estos profesores’. Y ahora como Willy García es muy especial el cariño que tengo de la gente y lo mucho que aprecian mi música”, contó Willy.

Para devolver parte de este cariño con ‘30 años, 30 éxitos en vivo’, el recorrido musical de Willy García, desde Medellín hasta Cali, promete transportar a los espectadores a través de los momentos más emblemáticos de su carrera. Esta experiencia única abarcará desde sus comienzos con La Suprema Corte hasta sus destacados éxitos como solista. La presentación en Bogotá, programada para el 6 de abril en el Movistar Arena, ofrecerá a los asistentes una oportunidad inigualable para disfrutar de la salsa en su máxima expresión.

Willy García Cortesía

A pesar de algunas percepciones erróneas, Bogotá es una ciudad que tiene un profundo amor por la salsa, como lo ha expresado Willy García. Este concierto será una celebración de la música y la pasión que une a los amantes de la salsa en toda Colombia, prometiendo una velada inolvidable, llena de ritmo y alegría, como ya lo vivió Medellín.

Por último, aunque muchos piensen que la salsa es un género que no es muy vigente en la actualidad, Willy afirmó que lo que hay es salsa para rato y que es un género que muchos se siguen cargando a los hombros para representar la fiesta, el baile y todo el saoco de la salsa colombiana: “La salsa está y todos los cambios que ha tenido la salsa han sido positivos; hemos pasado desde el golpe, hasta lo social y lo romántico, pero es la misma evolución que nos lleva a cada momento, nuestra salsa sigue siendo grande. Lo que pasa es que hay espacios que ya no tenemos entonces, claro cuando en la vitrina no está el día el producto que te gusta, pero hay espacios que se encargan de mantener la salsa, Viva La Salsa Medellín o Viva La Salsa Bogotá, la salsa siempre está solo la tienes que buscar donde el movimiento está haciendo su trabajo”.