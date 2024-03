“Te extrañaré”: Andrea Serna le respondió a un internauta que la tildó de egoísta

Andrea Serna no se contuvo y le respondió de manera contundente a un seguidor que la tildó de egoísta a propósito de un video que publicó en su perfil de Instagram en el que habló sobre las personas exitosas y privilegiadas, y cómo sus opiniones también pueden ser de gran valor.

La presentadora suele compartir varios clips en los que no solo habla de su experiencia sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, sino que también le deja una reflexión a sus seguidores en el proceso, con muchos de ellos agradeciéndole sus cápsulas de sabiduría.

Sin embargo, no todos suelen estar de acuerdo con su manera de pensar, algo que se reflejó en su más reciente video en el que decidió hablar sobre las personas exitosas y privilegiadas, indicando que las experiencias de ellas les puede servir a aquellos que están en formación para empezar un proyecto grande.

“Claro que se puede opinar desde el privilegio, claro que se puede opinar desde una posición de éxito, claro que se puede opinar desde un lugar de liderazgo. Porque resulta que muchas veces quienes llegaron ahí pasaron por lo mismo que tú estás pasando”, empezó a contar la modelo.

En el mismo video indicó que la experiencia de estas personas puede ser de utilidad para aquellos que van empezando un camino similar al que los demás ya recorrieron: “vivieron momentos de enormes dificultades, superaron instantes complejos, oscuros, y buscando la salidas fueron encontrando esos caminos, respuestas, acciones que los llevaron a ser quienes son hoy”.

Andrea Serna compartió su sabiduría, pero no fue bien recibida por todos

De cara al final del video, la colombiana invitó a sus seguidores a mantener la mente abierta para aceptar los consejos de aquellas personas que puedan considerar exitosas, ya que su experiencia puede ser valiosa.

Sin embargo, un usuario de Instagram no estuvo de acuerdo con esta parte del discurso de Andrea Serna, tildando a la mujer de egoísta por mostrar un mundo perfecto a través de su video y de otras publicaciones.

“Últimamente está cayendo en la banalidad que caen muchas modelos egoístas que se dedican a mostrar su mundo perfecto - de logros, de éxito, buenos sueldos y estabilidad familiar - sin pensar en tantas personas que están en IG y al ver el éxito que a usted(es) les brota por los poros - se desmotivan y se resienten socialmente y se refugian en cosas”, escribió el internauta en uno de sus mensajes, asegurando que la dejaría de seguir en esta red social.

Sin embargo, la presentadora no se inmutó ante este comentario, respondiéndole tajantemente: “Te extrañaré por aquí ❤️”. Además, en otros mensajes del mismo usuario aprovechó para aclarar que lo que él expone no es cierto y que en ningún momento ella dijo lo que él asegura en sus comentarios: “No, por ahí no era la idea, es un llamado distinto el que hago”.