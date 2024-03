Televidentes de RCN ya no soportan a Carla Giraldo; volvió a equivocarse en ‘La Casa de los Famosos’

A la presentadora Carla Giraldo la están atacando nuevamente en las redes sociales por un nuevo fallo mientras presentaba ‘La Casa de los Famosos’. Para muchos de los televidentes de RCN, este acto ya llenó la copa de su paciencia, y en la web están pidiendo que no vuelva a aparecer en la pantalla.

La paisa debutó como presentadora el pasado domingo 11 de febrero, en la pantalla de ‘Nuestra Tele’, nueva faceta en su carrera en el mundo del entretenimiento que ha sido todo un reto, y en como todo reto puede haber fallos y más tratándose de un show en vivo. Esto quedó demostrado en la nula ayuda de Hurtado luego de que se le olvidará un tema relacionado con los ‘beneficios’ en el concurso.

Estos fallos por parte de Carla continúan presentándose, y el más reciente de ellos se dio luego de que dijera en plena emisión: “en el after Vix de Show”, en vez de “en el after show de VIX”. Fallo que, como cosa rara, no fue criticado con gestos por parte de Cristina. Al respecto miles de internautas se volcaron a la web a críticar las acciones de Giraldo, pero, otros tantos, decidieron elogiar el esfuerzo que está haciendo.

“Son personas, no robots. Lo importante es disfrutar de este proceso y Carla lo está haciendo”, “Hay que entender que Carla aún no es experta en este medio. No se puede comparar con la trayectoria que tiene Cristina”, “Es de humanos equivocarse”, “Todos tenemos derecho a equivocarnos y más empezando”, “Deberían de dejar tanta criticadora”, y “Cristina, cuando inició también se equivocaba”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quiénes han sido los eliminados de ‘La Casa de los Famosos’?

Ya va más de un mes en el que este reality ha llegado a la casa de los colombianos domingo a domingo, tiempo en el que cuatro celebridades han abandonado el set; el primero de ellos, el actor Naren Daryanani, a quien le siguió los pasos Johana Velandia y Beto Arango, además de Isabella Sierra.