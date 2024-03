Shakira sorprende con la sensual promoción de ‘La Fuerte’ con Bizarrap

Cada vez falta menos para que Shakira estrene su décimo segundo álbum de estudio que lleva por título ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y que desde hace días atrás ha ido liberado algunos de los temas inéditos.

Esta vez ha sido el track 2 que se llama ‘La Fuerte’, la cual es su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap que es una mezcla pop que desde ya se está convirtiendo en otro de los temas más esperados por la fanaticada de la barranquillera. La cantante ha publicado unas fotografías en las que sale acompañada por tres modelos sobre una mesa en una prueba de fuerza.

“Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente, que aparente”, es lo que se escucha en el adelanto de que reveló Shakira.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es el primer lanzamiento simultáneo de la cantante en vinilo y digital con cuatro portadas. El disco tiene cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la fuerza y la resiliencia, tal como lo ha explicado la barranquillera en las redes sociales.

“Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia” — Shakira

El álbum traerá 16 temas de los cuales, ocho se conocen por ser sus últimos éxitos musicales. Mientras que sobre los nuevos temas hasta la fecha ha liberado pequeñas partes de solo cinco de ellas, faltando tres para completar el álbum.