“No puedo pisotear a Alejito”: Nataly Umaña recapacita tras quedarse sin esposo y sin novio

Durante las últimas horas en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia la actriz Nataly Umaña está viviendo diversas emociones y es que en menos de una semana se quedó sola, sin esposo ni novio.

Es de recordar que el pasado domingo 10 de marzo Alejandro Estrada ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia a encararla por su relación con Miguel Melfi, por lo que le devolvió el anillo de matrimonio, retiró sus promesas con ellas y le deseó que sea feliz.

Pero a ello se sumó días después la madre del panameño quien no solo la miró con resentimiento cuando le pasó por un lado, sino que la ignoró, sino que esta le aconsejó a su hijo de manera indirecta terminar el romance que tiene con la actriz ante el repudio de los televidentes.

Sin embargó, hace pocas horas la actriz ha revelado que ella no fue a ‘La Casa de los Famosos’ a terminar con su matrimonio, y que las cosas con Melfi simplemente fluyeron, y que haber marcado el alto que le dio él ha sido lo mejor, aunado a que se lamenta de la forma en la que se dieron las cosas, las cuales expusieron a Alejandro Estrada ante todos.

“Esto no había vuelta de hoja si de pronto hay un tercero, pero que se acabe algo con Melfi es lo mejor que puede pasar, porque ya pasó, ya fue, ya esto se acabó, y ya, ya lo hecho está. De pronto no fue la manera no fue el conducto no fue tal porque no puedo pisotear a Alejito, no estuvo bien como exponerlo de la manera, pasar por los sentimientos de él. Pero solo el haber venido que yo no vine con el propósito a La Casa de los Famosos a terminar mi relación, no. simplemente aquí como que me di cuenta que está bien dejar fluir lo que quiero, no con Melfi, sino yo”

— Nataly Umaña