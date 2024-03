Yailin es destrozada en redes tras mostrarse comiendo: “El dinero no hace la clase”

Yailín La más viral sigue dando de qué hablar y sus constantes polémicas siguen siendo noticia del día a día. En ocasiones, ha sido a causa de sus problemas personales como los que vivió con su ex y padre de su hija Cattleya, Anuel AA; luego con su actual pareja sentimental, el reconocido rapero Tekashi 6ix9ine. O bien, por algunas de sus diferentes acciones en redes sociales que desatan la controversia general.

Yailín La más viral vuelve a generar polémica en las redes sociales

En esta ocasión no ha sido la excepción, la influencer se mostró públicamente en una cena y ha desatado todo tipo de comentarios y reacciones en las redes sociales, especialmente en su perfil oficial de Instagram.

Todo empezó cuando la cantante de “Narcisista” dio a conocer una fotografía donde se le ve en un restaurante, luciendo un vestido azul cielo con detalles en dorado brillante, degustando una enorme pieza de costilla que tomó con ambas manos. A su lado, se puede distinguir a su novio.

Recomendados

Lo que ha parecido un momento de disfrute, ha tenido un sinfín de reacciones encontradas por parte de los internautas, quienes no dudaron en pronunciarse ante la publicación de la cantante.

La cantante fue criticada por su manera de comer en un restaurante

“Salimos del barrio pero el barrio no sale de nosotros y todo porque no queremos jajajaja. Me encanta ese hueso. Amo ser auténtica no estamos buscando aceptación”, aseguró una usuaria.

“El dinero no hace la clase”; “El premio a la más barrial te lo llevabas”; “Que mujer; no tiene educación, ética, delicadeza, clase, ese glamour, ayyy por favor, algo que nunca va tener”, y “Cuando no hay clase, ni glamour se nota a leguas… Tan linda que se ve con ese vestido pero no hay avance”, agregaron otros internautas.