‘Pantera’ contó que hará con el dinero si llega a triunfar en ‘La Casa de los Famosos’

‘Pantera’ tiene la mirada puesta en el premio de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, algo que le hizo saber a los televidentes hace pocas horas a través de las cámaras del reality show. Pero más allá de ser codicioso, el joven contó que sus planes para este premio están enfocados en una obra de mucha importancia para él.

El joven es unas de las varias figuras públicas que está participando en el polémico programa de RCN, conviviendo con varios famosos y pasando por diversas situaciones que pueden llegar a poner las cosas un poco tensas bajo este techo, desde problemas entre sus compañeros hasta la escasez de alimentos.

A propósito de esto último, el colombiano cuyo nombre real es Kevin Fuentes, se pronunció hace poco respecto a las complicadas condiciones que estaban enfrentando debido a la falta de comida y a cómo el líder de esta semana, Julián Trujillo, estaba racionando los pocos alimentos que habían, explotando de rabia por esto.

Afortunadamente, la cocina de La Casa de los Famosos volvió a tener suficientes alimentos para saciar el apetito no solo del actor, sino del resto de sus compañeros.

Sin embargo, Pantera volvió a pronunciarse directamente con los televidentes, pero en esta ocasión fue para invitar a sus seguidores a votar por él para que siga participando, debido a que tiene una gran motivación para quedarse en el programa y llevarse el dinero del premio a casa.

“Yo le prometí a Claudette que cuando saliera me iba a casar con ella, pero entonces tengo que salir con platica, porque si yo salgo ahorita yo tengo nanai c***. Entonces ustedes me tienen que ayudar a mí a avanzar para ganar esto, para poderme casar con Claudette”, dijo frente a las cámaras.

Pantera le dedicó un tierno mensaje a su novia dentro de La Casa de los Famosos

A pesar de que el modelo no puede tener ningún tipo de contacto con personas del exterior, igualmente se las ingenió para poder tener un gesto romántico con su novia a pesar de que no pueden comunicarse.

Es por eso que Pantera tomó una serie de rosas y les quitó los pétalos para armar un mensaje romántico con ellos sobre su cama. Y de acuerdo con lo que el joven lee, el mensaje en cuestión dice: “Claudette, mi amor eterno”.

Cabe destacar que en las redes sociales no tomaron tan en serio la petición del participante de La Casa de los Famosos, indicando que no siente que sus palabras sean sinceras, con muchos internautas asegurando que él estaba interesado en Isabella Sierra y destacando que casi nunca menciona a su novia.