“La maternidad me llama”: Jessica Cediel dio pistas sobre su futuro como mamá

Jessica Cediel le dejó saber a sus seguidores que tiene presente la idea de convertirse en mamá, arrojando un par de pistas sobre este proceso a propósito de un curioso sueño que tuvo hace poco en donde hubo un bebé involucrado. Además, la colombiana siguió el juego con una historia en la que indica que podría tener un popular síntoma de las embarazadas.

La actriz ha contando en más de una oportunidad las razones por la cual se ha mantenido soltera desde hace varios años, asegurando que si bien no le han faltado pretendientes, de momento no se ha presentado la persona ideal para ella.

Puede leer: ¿La religión la hizo cambiar?: Jessica Cediel respondió si tiene un hombre ideal

Recomendados

Y si bien aún no encuentra a su galán, tal parece que ya está pensando en un paso más allá, debido a que manifestó en sus historias de Instagram que su instinto maternal podría estar empezando a despertar, todo a propósito de un sueño reciente que tuvo.

“Soñé que tenía una niña, tenía una hija. Pero el problema no es ese, el problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y tenía que bañarla y no sabía cómo hacerlo, estaba muy nerviosa”, dijo entre risas Jessica Cediel, indicando que no sabía por qué le sucedía esto debido a que tiene mucha experiencia con los niños.

La presentadora siguió contando más detalles de su sueño, revelando que cuando finalmente se atrevió a cambiarle el pañal se llenaba toda de excremento, y que a propósito de esto tenía que bañar nuevamente a la bebé, asegurando que la niña la miraba con cara de intriga por lo que estaba sucediendo.

Con esto cuenta, la colombiana jugó con la idea de que esta podría ser una señal divina de que ya podría venir en camino la oportunidad de quedar embarazada: “la maternidad me llama”.

Lea también: En pocos pasos: Jessica Cediel reveló sus secretos para alcanzar el éxito en su carrera

Jessica Cediel también habló sobre la opinión de sus ‘haters’

En la misma serie de historias, la actriz estuvo discutiendo sobre este tema con su hermana, debatiendo sobre lo que pueden opinar sus detractores respecto a que se convierta en mamá a su edad, dando a entender que nadie en el planeta tiene la última palabra al respecto.

“No es lo que diga el hater, no es lo que diga el doctor, es lo que diga Dios. Si Dios te quiere dar un bebé, te lo va a dar. O sea, ¿cuántas parejas no hay que trabajan y trabajan en el bebé y no llega? ¿Y cuántas no hay que no quieren bebé y ‘tun’, toma lo tuyo?”, dijo Jessica Cediel.

En una historia final, terminó alimentando un poco más este tema al publicar que se le antojó una arepa de choclo con queso y puerco, jugando con la idea de que este podría ser el primer síntoma de un embarazo: “Será que con estos antojos... Estaré 🤰”.