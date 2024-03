“Ni Judas se atrevió a tanto”: Nataly Umaña exigió fidelidad a Alejandro Estrada antes de ir a La casa de los famosos

Aunque el ‘reality’ de ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión no inició cautivando al público, con el paso de las semanas ha logrado convertirse en unas de las producciones más vistas durante las noches por los televidentes. Sin duda, uno de los momentos más esperados fue precisamente, la entrada de Alejandro Estrada, tras el amorío de quien era su esposa con Nataly Umaña con Melfi, a pesar de que esto ocurrió el pasado domingo el tema sigue dando de qué hablar, pues hasta Umaña le exigió fidelidad a Alejandro Estrada antes de ir a La casa de los famosos.

En medio de la serie de memes y demás reaccionar en contra y a favor de Umaña, sus declaraciones antes de ingresar al programa sigue dando vueltas y con el paso de las horas terminan tomando mucha más fuerza. Uno de ellos tendría que ver durante las entrevistas que realizó el canal con el fin de que los televidentes pudieran conocer de primera mano algunos detalles de la vida de los famosos que entrarían a la casa y por ende, sus hogares terminaron siendo los principales protagonistas.

“Pero mi amor, tanto tiempo. Tú por lo menos vas a estar pendiente de mí, me imagino y sabes que yo voy a tener cámaras 24/7 y sabes lo que voy a hacer. Espero en Dios tener un buen comportamiento, pero yo no sé qué vas a hacer tú”, fueron algunas de las declaraciones de Umaña mientras que se encontraba en el canal y abrazaba a uno de sus felinos.

Sin embargo, el momento no terminó allí, pues Nataly no desaprovechó el momento para indicar: “¿Desde ya me das tu fidelidad y tu lealtad?”, pidiéndole a la producción del canal que guardara este video. Por su parte, en medio de varias risas, Estrada le reiteró su fidelidad al 100% para que su ahora expareja entrara a ‘La casa de los famosos’.

El mencionado video fue compartido a través de la cuenta de TikTok de Canal RCN, en donde la serie de comentarios llamaron la atención de los internautas: “Pero entonces era mentiras que estaban mal. Yo los veo bien”. “Pienso que todo es planeado antes de entrar”, “RCN es el enemigo número 1 de Nathaly”, “Ni judas se atrevió a tanto”.