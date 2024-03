Jennifer Lopez luce irreconocible tras quitarse las pestañas postizas y deja en shock a las redes: “Se ve rarísima”

Jennifer Lopez apareció sin sus pestañas postizas y nadie la reconoció. Los fanáticos de la famosa actriz y cantante estadounidense comentaron que “luce muy diferente” y hasta les extrañó porque afirman que “siempre ha sido perfeccionista con su imagen”.

Jennifer Lopez concedió una entrevista a “The Hollywood Reporter” para promocionar su nuevo álbum de estudio titulado “This Is Me… Now”, pero los internautas afirmaron que no la reconocieron porque en el video apareció sin pestañas postizas.

La reconocida cantante neoyorquina de 54 años de edad apareció en el videoclip de la entrevista luciendo un maquillaje con un acabado muy natural que resaltó unas sombras que no le favorecían mucho, pero lo más extraño para sus fanáticos es que no usó pestañas postizas.

Algunos seguidores revelaron el poder que tienen las pestañas postizas para transformar un look por completo y otros señalaron los “errores de maquillaje” que en lugar de ayudar a “La Diva del Bronx” “la hicieron ver rarísima” y hasta “irreconocible”.

JLo recibió decenas de críticas por su look: “Se ve rarísima”

“Sin pestañas postizas se ve rarísima”, “Se mira irreconocible sin pestañas postizas”, “Esa sombra de ojos no le favorece”,”¿Nadie se dio cuenta de que ese maquillaje no le quedaba bien?”, “Me extraña que JLo haya aceptado salir así”, fueron algunos de los comentarios que recibió Jennifer Lopez.

“Jennifer López y su socia de producción Elaine Goldsmith-Thomas se sentaron con The Hollywood Reporter para conversar sobre su nueva película de Prime Video ‘This is Me... Now: A Love Story’. López revela de dónde surgió la idea, cómo financió ella misma toda la película después de que fracasara la financiación original y por qué la historia no trata sobre ella y Ben Affleck”, relata la descripción de la entrevista en YouTube.