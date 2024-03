Así operará Transmilenio en la madrugada durante los cuatro días del Estéreo Picnic

Falta solo una semana para que el Estéreo Picnic llegue por primera vez al Parque Simón Bolivar, y los sonidos del mundo distinto resuenen en cada una de sus tarimas. Al ser un escenario nuevo, hay muchas expectativas en lo que serán estos días, en cuanto a movilidad, seguridad y distribución del festival. Con la idea de garantizar la movilidad de los asistentes, el festival en alianza con Transmilenio, la operación del sistema de transporte masivo habilitará unas rutas especiales que funcionarán hasta la madrugada para que todxs lxs habitantes de Un Mundo Distinto lleguen seguros a sus destinos finales.

Rutas y horarios

Tres Rutas Zonales hacia el norte, el centro y el occidente de la ciudad funcionarán desde las 11:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. entre el jueves 21 y el lunes 25 de marzo. Unicentro, Las Aguas y Multiplaza serán los destinos finales de estas Rutas Zonales que saldrán desde el Festival en el Parque Simón Bolívar. Igualmente, se habilitará una Troncal hacia el Portal Norte saliendo desde la estación Salitre-El Greco desde las 03:00 a.m. hasta las 04:00 a.m. del viernes 22 de marzo a lunes 25 de marzo. Es muy importante que lxs asistentes adquieran su Tarjeta TuLlave y la recarguen en cualquiera de los puntos de carga de Transmilenio previamente. Adicionalmente, en el Festival habrá un punto de carga móvil para que las personas puedan adquirir sus pasajes. Cualquier visitante, nacional o extranjero, podrá adquirir la tarjeta y utilizar los servicios. Una de las cosas a resaltar, es que la tarifa habitual se mantiene en $2.950 en dicho horario.

Este es un beneficio para todo el público y una muestra del compromiso de Transmilenio y de Bogotá para el bienestar de todas las personas incluyendo las comunidades que viven alrededor del Parque. Deja el carro en casa y usa Transmi para tu transporte hacia y desde el Festival Estéreo Picnic.