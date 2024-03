¿Le llegó el amor? Jessica Cediel reveló qué la mantiene despierta por las noches

Jessica Cediel le contó a sus seguidores que hace pocos días tuvo algunas dificultades para poder conciliar el sueño, dejando entrever que en efecto una situación nueva en su vida le estaba afectando este ciclo, dando a entender también que no es la primera vez que le pasa, sino que es algo frecuente.

La presentadora ha logrado mantenerse ocupada durante los últimos meses gracias a los diferentes proyectos en los que ha participado, tanto nacionales como internacionales, destacando la telenovela ‘Vuelve a mí', el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y su participación en el reality show de Telemundo, ‘Hoy Día Bailamos’.

Y si bien su paso por este último programa terminó en una derrota, la colombiana compartió que se sentía alegre de haber participado ya que logró aprender mucho de esta experiencia, indicando que ahora comprende mejor el mundo del baile, sus entrenamientos y los sacrificios que se hacen para obtener un resultado impecable.

Pero a pesar de que su participación en el show ha terminado, Jessica Cediel le contó a sus seguidores que no será la última vez que la vean en las pantallas de Telemundo, ya que figurará como presentadora invitada en dos ediciones.

Sin embargo, admitió que participar en este programa le ha dejado un par de secuelas, mostrando que se ha visto afectada por lo que implica participar como presentadora, específicamente por un miedo que le quita el sueño.

“Cuando yo tengo que madrugar al día siguiente, no duermo bien porque me da cosita quedarme dormida. Entonces, ¿qué pasó? Anoche, por ejemplo, me acosté a las 9:00, como 9:00 - 9:30 estaba en la cama, pero concilié el sueño hasta las 12:00 y me paré a las 3:30″, contó la modelo.

La falta de sueño afecta a Jessica Cediel

Tal y como mencionó en la primera parte de su historia de Instagram, la colombiana está presentando algunos efectos secundarios por no haber dormido lo suficiente, dejando ver sus ojos ‘vidriosos’, además de un par de bolsas bajo sus ojos, producto también del cansancio.

“Dormí solo tres horas y media, ‘that’s why I have this beautiful face’, por eso es que tengo esta cara. Espero hoy irme a la cama más temprano y poder descansar”, contó Jessica Cediel en el clip.

Finalmente, recalcó que a pesar de este tipo de complicaciones se siente bien porque está haciendo el trabajo que ama.