A Maluma le están ‘dando palo’, denuncian que sacaron a madres de sala de maternidad por el nacimiento de París

Maluma es uno de los cantantes más reconocidos de Colombia que ha logrado brillar en el extranjero con canciones como ‘Según Quién’ y ‘El Perdedor’. El cantante, además de su gran carrera artística, ha mostrado desde el inicio el embarazo de su pareja Susana Gómez y lo anhelada que es su hija París, en las últimas semanas ha afirmado que la llegada de su primera hija está muy cerca y tal como lo tendrían planeado, la pequeña nacerá en Medellín.

En redes sociales, se ha dado a conocer la denuncia de usuarios de la Clínica El Rosario de la ciudad, que indican que han cerrado varias de las salas para priorizar el nacimiento de la hija de Maluma y Susana, la situación causa molestia porque es un lugar de acceso público, pero Maluma y su seguridad al ser personas que tienen cierto nivel de fama le están quitando la posibilidad a otros de estar con sus seres queridos.

La denuncia la hizo Angélica Monsalve, abogada de la ciudad de Medellín, y muchos han coincidido con las palabras de Angélica, en las que afirma que este tipo de acciones vulneran el derecho a la salud de muchos otros usuarios de la clínica.

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica.



El premio con el que Maluma compenso no ganar el Grammy

Maluma expresó su frustración a través de las redes sociales después de perder en la categoría por la que estaba nominado. Aunque algunos interpretaron sus palabras como una simple reflexión sobre su experiencia, para otros indicaban cierto resentimiento por no haber ganado. Maluma declaró: “No ganamos en esta ocasión, pero yo soy ‘Don Juan’, un OG, este es el comienzo. Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas”.

Aunque el cantante no logró obtener el premio anglo, aprovechó para presumir otro de sus lujos y logros durante los Grammy. Maluma afirmó: “Qué noche, mi Grammy fue la copa que me dio la goat”, refiriéndose a Jay Z. El cantante paisa recibió champaña del rapero estadounidense y brindaron juntos. Esta acción fue elogiada por muchos de los seguidores de ‘Don Juan’. Además, Maluma felicitó a Karol G por ganar su primer Grammy anglo en su carrera, el cual Maluma mismo entregó.