Nataly Umaña y Melfi retomaron sus andanzas y los grabaron en plena acción en la madrugada

En redes no han pasado por alto el temor de la actriz Nataly Umaña cuando llega el momento en el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia activa la modalidad de congelados, pues sabe que en cualquier momento pudiera entrar su esposo Alejandro Estrada para enfrentarla por su infidelidad con el panameño Miguel Melfi.

Pese a esto la relación de ambos dentro del programa se disipó por unas horas, esto luego de que días atrás la actriz se sincerara con el joven sobre el remordimiento que siente ante lo que los televidentes han visto de sus encuentros, y en especial de lo que pudiera estar pasando con su esposo.

“Es que creo que estamos muy pasados. Me gusta todo, pero siento que ya no sé, ya muy descarado”

Pero ambos extendieron más el tema en el lobby de ‘La Casa de los Famosos’, el panameño le dejó claro que sí desea detener lo que tienen no reaccionará de manera negativa.

“En el momento en el que tú sientas que hay que ponerle pausa, de mi parte no va a pasar nada negativo. Todo bien, todo chévere, seguimos siendo panas, y eso, o sea si ya te sientes así créeme que lo que menos quiero es que te sientas mal”, indicó Melfi.

Mientras tanto la actriz lamentó que lo que ha ocurrido no ha sido de la forma correcta y teme por lo que pueda estar ocurriendo fuera de ‘La Casa de los Famosos’. Así como las personas más allegadas a su matrimonio con Alejandro Estrada.

“Yo sé que esto se tenía que parar en algún momento y creo que no fue la mejor manera, la manera más inteligente ni más nada, porque yo solita me hice así, también exponiéndolo, no sé qué estará viviendo afuera, pues yo cierro los ojos y digo que es todo el mundo, o sea todo, nuestro círculo, la familia, pero yo sé que la gente muy cercana entiende y dicen ‘claro, se veía venir’, pero no es la manera”

— Nataly Umaña