En las últimas horas, Maluma manifestó su inconformismo en redes sociales tras ser rechazado por llevar pantaloneta al momento de ingresar a un restaurante. En la publicación mencionó “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!”.

Mónica Rodríguez se fue contra Maluma por su ‘pataleta’ en redes sociales

Dicho comentario generó diversas opiniones en redes sociales. Por una parte, estaban quienes apoyaban al paisa, y por otro quienes lo atacaban por “ser un pataletudo”. Pero lo ue no se esperaba, era el comentario de la periodista, quien en redes sociales como ‘X’ siempre se ha visto bastante activa cuando algún tema se vuelve tendencia.

La respuesta de la periodista fue “Si hay normas de vestuario hay que respetarlas. Me parece que habla bien del sitio que las haga valer independiente del cliente. Opinión personal”. Dichas declaraciones también generaron opiniones divididas entre los internautas, pero la comunicadora se mantuvo firme en su opinión. Esta no es la primera vez que le pasa algo por eñ estilo an cantante, ya que hace un par de años le sucedió un percance parecido en el país.

