¿Doblegó? Karen Sevillano promete dar su “mejor esmero” en ‘La Casa de los Famosos’

La influencer Karen Sevillano ha decidido dar un paso atrás luego de su polémica discusión con la actriz Marta Isabel Bolaños en el reality show ‘La Casa de los Famosos’. En un momento de calma en la casa, Sevillano compartió con sus compañeros Omar Murillo y ‘La Segura’ su compromiso de hacer un esfuerzo adicional para mejorar su comportamiento en el programa.

La conversación tuvo lugar en la habitación, donde Karen expresó su determinación de hacer las cosas de manera diferente durante la semana en curso. “Esta semana me voy a esmerar. No, en serio. Yo estoy dando mi mejor esmero, pero eso no significa que me voy a dejar”, dijo Sevillano, mientras Murillo asentía con una sonrisa, apoyando su decisión por el bien de la convivencia en el espacio.

Le puede interesar: “Tanta belleza en una foto”: Novios de Karen y ‘La Segura’ se llevan los halagos en redes

‘La Segura’ también aplaudió el compromiso de Karen de mantener la paz en la casa, pero le ofreció un consejo adicional. Le sugirió que escuchara las palabras de los demás y que, en caso de que se viera demasiado “alzada”, ella misma le recordaría a su pareja, Neider, para que reflexionara sobre su actitud.

@canalrcn “Estoy dando mi mejor esmero, pero no significa que me voy a dejar”. Karen Sevillano en LaCasaDeLosFamosos. TikTokMeHizoVer Sigamos descubriendo todo lo que pasa con los 19 habitantes de LaCasaDeLosFamososCol por el @Canalrcn y por la señal en vivo de ViX 24//7. ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

La convivencia entre Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños ha sido tensa en los últimos días, llegando a un punto álgido tras una acalorada discusión. El desacuerdo más reciente surgió cuando Karen expresó su molestia por un incienso en la habitación, argumentando que irritaba sus ojos y afectaba el olfato de los demás compañeros. Marta Isabel respondió llamándola exagerada y se mostró reticente a tener más contacto con ella debido a su actitud altanera y arrogante.

Con este compromiso público de mejorar su comportamiento, Karen Sevillano busca calmar las tensiones en ‘La Casa de los Famosos’ y restaurar la armonía en la convivencia entre los participantes. ¿Lo logrará?