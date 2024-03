Así fue el emotivo encuentro de los galanes españoles ‘Mario y Oscar Casas’ con sus fans en Bogotá

Mario Casas es un actor español nacido en La Coruña en 1986. Comenzó su carrera en el mundo de la actuación en el año 2005, y desde entonces ha participado en numerosas películas y series de televisión. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen “Tres metros sobre el cielo”, “Contratiempo” y “El fotógrafo de Mauthausen”.

Oscar Casas, por su parte, es el hermano menor de Mario y también es actor. Nació en Barcelona en 1998 y comenzó su carrera en el mundo de la actuación a una temprana edad. Ha participado en varias películas y series de televisión, incluyendo “Mi soledad tiene alas” y “Los Rodríguez y el más allá”.

Ambos hermanos han demostrado su talento en la actuación y han ganado una gran cantidad de seguidores gracias a su carisma y profesionalismo en cada uno de sus trabajos.

Además de su talento como actores, los hermanos Casas también son muy populares entre sus fans por su atractivo físico. No es difícil entender por qué tienen tantos seguidores en las redes sociales y en todo el mundo.

Él y su hermano Óscar, quien ha sido elogiado por sacar la belleza y el talento de su hermano, estuvieron en Bogotá, específicamente en la calle 85, por el lado del restaurante Andrés DC, en el Centro Comercial El Retiro.

En el video que anda circulando por las redes sociales se puede evidenciar el revolcón que los hermanos Casas causaron en los fanáticos. Mientras ellos intentaban ingresar para atender entrevistas de medios, la policía estaba tratando de parar a las fanáticas que, emocionadas, no paraban de empujar a las personas para llegar a ellos.

Mario y Óscar llegaron al país con el objetivo de hablar de moda, pues fueron escogidos como imagen de la marca española Scalpers, que se está expandiendo en varios países de Latinoamérica, motivo que los ha llevado a viajar por México y Colombia.

“Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra aquí, pero me encantaría, se hacen grandes proyectos”, contó Mario Casas en una entrevista para EFE.