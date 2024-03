‘Rigo’ ha sido de las pocas bio novelas que se ha logrado quedar en la memoria de los colombianos no solo por la cantidad de actores de primer nivel que hay en la producción, sino por la particular manera en la que la personalidad de cada uno de los personajes se entrelaza y recrea toda la historia, pero sobre todo han reído con cada una de las ocurrencias de Rigo en cada capítulo, ya que en redes sociales han manifestado que la actuación de Juan Pablo Urrego le hace justicia a la personalidad real del ciclista.

Ramiro Meneses contó detalles de la escena donde murió ‘Don Rigo’ en la novela

Pero así como los televidentes recuerdan los momentos graciosos, también recuerdan los más difíciles como lo fue la muerte de ‘Don Rigo’, quien en la vida real fue asesinado por paramilitares en Antioquia, y que al ser interpretado por Robinson Díaz, fue uno de los momentos más impactantes emitidos hasta la fecha, a tal punto, que los televidentes estuvieron hablando sobre dicha escena por una semana en redes sociales.

Pero ninguno de los actores había hablado con detalle, hasta que Ramiro Meneses contó lo que fue interpretar al hermano de ‘Don Rigo’ en dicha escena. “Si yo no salgo diciendo cuando encuentro a Rigo muerto ‘mi hermano, mataron a mi hermano’ puede no haber pasado nada, porque es un adulto llorando a otro adulto pero yo dije ‘hermanito’. Esa vaina de la ausencia que se siente en ese momento, el abandono total y de la vida misma fue una fuerza impresionante a nivel vocal (...) De ahí en adelante es una escena que tiene mucha arquitectura de dirección, de montaje, y de musicalización, y de compromiso de los actores. "

“El director plantea una confrontación con las fuerzas de policía que están ahí, es echarle la culpa a ellos de lo que no están pendientes, que las autoridades no sirven para ni mierda (...) hay que saber cómo acomodar el cuerpo para cámara y cómo hacer para no mancharse de sangre por si tocaba repetir (...) yo me sentí feliz, yo sabía que iba a ser una buena escena, pero no sabía que se iba a multiplicar por mil, y eso fue lo sorprendente. Hacía rato que no pasaba una escena que generara eso”.