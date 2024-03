Novio de ‘La Segura’ entraría hoy a ‘La Casa de los Famosos’, así lo descubrieron los televidentes

Mucha expectativa se ha generado dentro de los 19 participantes que siguen en pie dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y es que tal como se anunció días atrás algunos familiares de los concursantes entrarán hasta el próximo domingo.

La primera en hacerlo fue Koral, la esposa de Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, quien con un duro mensaje llegó a ‘La Casa de los Famosos’ a dejar las cosas claras y a reiterarle su amor y apoyo al actor.

Por otra parte, Neider, novio de la creadora de contenido Karen Sevillano, se convirtió en el segundo en ingresar, pidiéndole indirectamente a su pareja moderar su comportamiento, ya que tienen prohibido contar qué pasa en el mundo exterior.

Sin embargo, la entrada del joven derivó en una ola de reacciones pues ni un beso le dio a la excéntrica participante, y tras finalizar la gala lo dejó claro en una historia que subió a sus redes sociales acostado sobre la cama y en la que se ve la cabecera de la misma en un tono naranja.

Ese detalle levantó las sospechas, ya que la más reciente publicación de Ignacio Baladan muestra una cama igual mientras hacia un ‘Get Ready With Me’ con la frase “GRWM: Tratemos de ser más empáticos y dar más amor sin importar quien tengamos en frente 🫶🏼 🫶🏼 🫶🏼”.

Ante la publicación los televidentes y comunidad digital de los creadores de contenido empezaron a llenar la publicación de reacciones asegurando que será él quien entre a ‘La Casa de los Famosos’ esta noche.

“Vean la última historia de Neider, y el espaldar de la cama jajaja hoy entra Ignacio ojalá no me equivoqué”, “Si vas a entrar a la casa hoy llévales comida a todos 🙋🏽‍♀️🤣🤣🤣”, “Está en el mismo hotel que Neideeeerrrrrr no puede serrrrrrr” y “Hoy entras a ver a La Segu 😍 por eso estás tan perdido ♥️ voy a llorar desde ya 🥹🫶🏻”.

En los comentarios le piden a Ignacio Baladán aconsejar a ‘La Segura’ respecto a lo que ha sido su comportamiento dentro de ‘La Casa de los Famosos’. “Dele ese consejo a su novia”, “La empatía que le falta a la segura. Tu todo un caballero” y “Si entras porfa dile a la Segu que le baje dos, que está muy pasada, dile que se saque a Martha de la boca por Dios”.