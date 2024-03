¿Le molestó? esta sería la supuesta reacción de Piqué ante nuevo romance de Shakira y desata indignación

Parece que Shakira consiguió el amor de nuevo, tras la infidelidad de Piqué, y su nueva pareja sería el exjugador de la NFL, Julián Edelman.

Estas sospechas se desataron luego que el exjugador asistiera a la fiesta de cumpleaños de la cantante en febrero y circulara una foto de ellos juntos.

De hecho, la propia colombiana compartió la foto en sus redes sin dar explicaciones, y encendiendo las alarmas y ahora las sospechas toman más peso luego que se revelara la nueva canción romántica de Shakira.

Se llama Nassau, y habla de un amor que llegó a curar sus heridas, por lo que muchos sospechan que estaría dedicada a Edelman.

“Yo que me he prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel, eso lo tenia cerrao, con llaves y con candao, pero, qué hago, me gustas demasiao”, dice parte de la letra del tema, que pertenece a su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran.

Cómo reaccionó Piqué ante el nuevo romance de Shakira

Ante este nuevo romance de Shakira, muchos se preguntan qué dirá Piqué, y las periodistas catalanas Lorena Vázquez y Laura Fa lo revelaron.

En su podcast Las Mamarazzis, las periodistas aseguraron que al exfutbolista le habría molestado.

“Le molestó porque es el tipo de hombre al que le gustan que sufran por él. Estoy segura que a Piqué, con esa masculinidad frágil que tiene, estoy segura que un pellizquito le habrá molestado, porque que sufran por ti, a este tipo de hombres les gusta”, aseguró una de las periodistas.

Esto ha desatado indignación en redes pues aseguran que es “el colmo” que se vaya a molestar cuando él le fue infiel con otra mujer y además se lo ha “echado en cara”, mostrándose en público con ella y publicando fotos en sus redes.

“Pero que descarado este hombre”, “si se molesta es el colmo, después de todo lo que le hizo”, “de lo peor Piqué, esto debe haberle dado en el ego”, “pues ya no estás en el panorama de la reina”, “ay mijo ya te superaron así que quédate con tu Clarita”, y “si de verdad se molestó me encantaría para que sienta un poco de lo que ella sintió”, fueron algunas de las reacciones en redes.