Kate Middleton: biógrafo de la princesa rompe el silencio y revela la verdad oculta sobre su estado

Un secreto mal llevado termina siendo siempre un secreto a voces. Quizás ese era el pensamiento originario en la determinación más polémica de la realeza británica en los últimos tiempos. Con un estallido de decenas de rumores como consecuencia del secretismo, lo cierto es que el caso de Kate Middleton no ha pasado desapercibido. Era evidente que la preocupación general por el paso hacia el quirófano de la princesa de Gales no sería tan simple de ocultar.

Kate Middleton y el secretismo acerca de su estado de salud

Cuando se cumplen casi dos meses que el Palacio de Kensington anunciase que la esposa del príncipe William debía pasar por el quirófano, su desaparición prolongada sigue llenando los titulares de las noticias reales. Al fin y al cabo, poco o nada se ha podido saber, más allá que esta cirugía abdominal planificada la mantuvo un par de semanas en The London Clinic.

Kate Middleton Usuarios en redes aseguran que la princesa se sometió a algunos retoques estéticos (Pool / Clive Brunskill /Getty Images)

Además de esas razones, también quería alejarse del foco mediático hasta después de la Semana Santa con el propósito de recuperar todas sus fuerzas, pero la fotografía de su supuesta reaparición ha cambiado el guion. ¿Fue intencional? ¿Cómo está realmente la princesa de Gales? Una persona cercana a la princesa ha aclarado las dudas.

El biógrafo de Kate Middleton reveló detalles inéditos acerca de su recuperación

Fue el periodista Robert Jobson quien, para asombro de todo el mundo, ofreció datos reveladores sobre el estado de salud de Kate Middleton a la revista “Hello!”.

Con el bagaje de ser el biógrafo de la princesa de Gales, sus palabras para el medio británico sirvieron para despejar nuevas dudas e incertidumbres sobre su recuperación. Declaraciones en las que ha revelado que “se encuentra ahora en más de la mitad de su periodo de convalecencia”.

Kate Middleton es una experta en llevar botas altas durante el invierno | (WPA Pool/Getty Images)

Robert Jobson despejó algunas dudas sobre el estado de salud de la princesa de Gales

En ese sentido, la princesa estaría tomándose el tiempo necesario para volver con más fuerzas para sus deberes reales.

Además, también agregó que “Por lo que he oído, Kate ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apresurar las cosas. He hablado con gente cercana a ella y creo que se está recuperando bien, pero no llega al cien por cien”.