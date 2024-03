“Tardé 2 años en recuperarme”: Adamari López cuenta cómo Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono

La historia de amor entre Adamari López y Luis Fonsi es una de esas que permanece grabada en la memoria de los seguidores del mundo del espectáculo. Sin embargo, detrás del glamour y el éxito, esta pareja tuvo que enfrentar desafíos que pondrían a prueba su relación hasta su límite más extremo.

La pareja se vio obligada a enfrentar el cáncer de mama de Adamari, una batalla que, si bien fortaleció su vínculo, también reveló grietas en su relación. Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Adamari abrió su corazón y reveló la dolorosa verdad: Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono, una llamada que cambiaría su vida para siempre.

Adamari Lopez abrió su corazón a Yordi Rosado en la entrevista

Adamari compartió cómo la distancia provocada por sus compromisos profesionales ya estaba enfriando su relación, pero fue la llamada de Fonsi la que la dejó aturdida y desconsolada. La actriz describió una relación cada vez más distante y fría, con la esperanza de que las cosas mejorarían una vez que ambos estuvieran juntos en casa nuevamente.

Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel. Fonsi, incapaz de manejar la situación cara a cara, tomó la decisión de terminar su matrimonio durante una llamada telefónica, dejando a Adamari con el corazón destrozado y la sensación de haber sido tomada por sorpresa.

Estuvieron casados poco más de un año (Agencias)

A pesar del dolor y la decepción, Adamari no guarda rencor hacia su ex esposo. Reconoce que Fonsi no supo manejar la situación ya que era muy joven. Aunque la recuperación fue un proceso largo y doloroso, Adamari encontró la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida después del divorcio. Hoy, más de diez años después, Adamari sigue siendo un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Su historia nos recuerda que aunque el camino hacia la felicidad puede ser largo y tortuoso, siempre vale la pena luchar por ella.