Mujeres de Infierno le declaran la guerra a Martha Isabel Bolaños

La reorganización de los equipos Infierno y Cielo en ‘La Casa de los Famosos’ tras la sanción que recibieron Sandra Muñoz y Juan David Zapata por pasarse una carta, derivó en la separación de algunos participantes y también en la finalización de la paz en la convivencia.

Y es que la actriz Martha Isabel Bolaños quedó junto a quienes han sido sus detractoras desde el primer día en competencia. Es así como ahora le tocará compartir habitación con Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, así como Karen Sevillano, Sandra Muñoz y la actriz Isa Sierra.

La joven actriz le dio la bienvenida a la habitación enumerando las supuestas reglas que hay en la habitación del Infierno que paradójicamente eran las mismas que representaban una molestia colectiva días atrás.

Ambas terminaron cantando con Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, el tema del que tanto se han burlado y criticado días atrás que ha interrumpido en las mañanas cuando descansan. Sin embargo, el punto álgido se vivió mientras cenaban en conjunto cuando Sandra Muñoz decía que cada quien podía hacer lo que quisiera, pero respetando al otro.

Sandra agregó que pese a que ella se acuesta temprano no tiene problema en que entren a la habitación a hacer cosas mientras duermen. Martha Isabel Bolaños, indicó que se trataba de sentido común y en especial del respeto por el sueño, pero Sandra insistía en defender a quienes hacen ruido.

“Si es importante dejarles claro que para mí la bulla, el ruido y la falta de respeto. Sandra es cuestión de sentido común. No hermana, es cuestión de educación. A no ser que nos quedamos hacer la maldad”

Isa Sierra intervino para asegurar que ella es una de las que hace ruido en las tardes, pero Martha Isabel le reiteró que solo hablaba de la hora de dormir, ya que indicó que si hay ruido en la tarde simplemente se va a otro lugar sin problema alguno.

“Una cosa qué pena que me meta, pero ese también es mi cuarto. Yo he visto Martha que de por si vos sos muy intolerante al ruido. Incluso, has llegado al punto tal que nosotros estamos en la sala y salís a decir que dejemos el ruido. Vos mientras estés en tu habitación discúlpame, mientras vos estés en tu habitación dormite esta niña y qué pena me da”

— Karen Sevillano