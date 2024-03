Colombiana reniega de su nacionalidad y dice sentirse de otro país

A diario miles de historias se cuentan en las redes sociales y muchas de ellas logran cautivar la atención de toda la comunidad digital, pues al mostrar la autenticidad consiguen un ascenso que los hace ser virales.

Recientemente el creador de contenido Cris Norway, quien se dedica a entrevistar a la gente desde la calle con cualquier tipo de preguntas, se topó con una joven bastante particular a la que le cuestionó sobre decir “una verdad que nadie acepta”. La joven no se inmutó y de inmediato pasó a dar su postura en la que asegura que una de esas verdades es lo que llama la “transnacionalidad”.

“Dime una verdad que nadie acepte”, pregunta Cris y la joven contesta “que existimos las personas transnacionalidad”. Ante su respuesta el entrevistador reitera la frase para ser corregido, pero esta reafirma lo dicho. “¿Cómo es eso?” al confundirse con la respuesta.

Ante la pregunta la joven decidió explicar sus motivos, así como los argumentos que no le permiten sentirse colombiana y lo que hace para disimular su nacionalidad ante todos.

“Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta a la de este país. Yo nací en Colombia, pero yo me siento francesa. Me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa, no tengo ningún vínculo con Colombia, trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, explica la joven colombiana con acento paisa que se siente francesa.

Sin embargo, no todo quedó allí, pues luego de la explicación el joven quiso agregar dos preguntas más, que lo terminaron confundiendo mucho más y que terminó siendo el detonante de las críticas en Internet.

“¿Hablas francés?” es una de las preguntas a la que la joven contestó “no”. Seguido de “¿Has estado en Francia?” a la que también respondió con un “no”. El video publicado por una cuenta especializada en lo referente a Colombia acumuló cientos de reacciones ante lo que dice.

“Ese sentido de pertenencia qué?”, “Como colombiano pido perdón al mundo por esta gente”, “Que cringe, y que pena que sepan que es de Colombia”, “Ja ja ja ja ja ja ja ja disque trata de neutralizar su acento 😂” y “Hasta dónde puede llegar la estupidez humana ahí está el ejemplo”, son solo algunas de las reacciones que destacan.