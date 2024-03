‘La Casa de los Famosos’ arrancó una nueva semana de eliminación con una posible eliminación de una mujer dentro de la casa. Lo que muchos esperaban era la llegada de Alejandro Estrada dentro de la casa para saber públicamente cuál era lo que pensaba de lo que está pasando con la relación que está surgiendo entre Nataly y Melfi dentro de la casa, después de varias caricias y besos.

Alejandro Estrada le reclamó ‘los cachos’ a Nataly Umaña y a Melfi en ‘La Casa de los Famosos’

Pero la producción decidió mostrarle en vivo las imágenes que andan circulando por redes sociales sobre la cercanía entre Nataly y Mefli mencionó “Espero que ella salga y me de explicaciones en privado”. Pero las presentadoras le dieron la oportunidad de enviarle una pregunta su esposa. En ese orden de ideas Alejandro le preguntó “¿Cuál son las cosas que valora?”, a lo que ella respondió “Valoro la salud, mi familia, las cosas que me hacen feliz”. Frente a esto Alejandro se mostró decepcionado por su respuesta.

Por otra parte, Alejandro Estrada también tuvo la opción de hacerle una pregunta a Melfi “¿Si es consciente de las consecuencias de sus actos están haciéndole daño a otros”? Esta pregunta también se hizo a través de ‘El Jefe’. Melfi haciéndose el desentendido mencionó “No me siento bien en el fondo, pero nada de lo que está pasando aquí fue planeado”.

Al terminar sus declaraciones Alejandro Estrada mencionó “No le entendí nada, no vocaliza, pero es un pelao”. Así que por ahora queda esperar el resultado de dicho encuentro. Por otra parte, los internautas no han parado de referirse a lo sucedido mencionando “Es un caballero y no hablaba mal de Nataly a pesar de sus acciones en la casa de los famosos”, “Que hombre tan maravilloso un súper caballero respetuoso y valiente”.

Alejandro Estrada aceptó entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Alejandro Estrada en medio de su nerviosismo, y luego de ser interrogado por Cristina Hurtado y Carla Giraldo, aceptó entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para hablar con su esposa Nataly Umaña ¿y por qué no? poder enfrentar de cierto modo a Miguel Melfi sobre toda la situación que está haciendo hablar a todos los televidentes.

La reacción de Alejandro Estrada al ver las candentes imágenes de Nataly y Melfi#LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamosospic.twitter.com/dQNsBpinqJ — VyralNews (@Vyral_News_) March 4, 2024