“No me voy a dejar”: Karol G lloró en concierto por problema técnico que tuvo que afrontar

La reconocida artista de reguetón, Karol G, reconocida como la ‘Bichota’, además de vivir momentos de angustia durante un vuelo en su avión privado, también tuvo que afrontar otro problema técnico y esta vez durante un multitudinario concierto de su gira en Guatemala.

Cabe destacar que según informó una cadena televisiva, el avión de Karol G experimentó problemas en la cabina, obligando a un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles, EE.UU. La aeronave transportaba a 16 personas, incluida la artista y su equipo, quienes afortunadamente no sufrieron heridas durante el incidente.

El piloto reportó humo en la cabina cuando el avión se aproximaba a Cajon Pass, lo que llevó a la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Van Nuys alrededor de las 9:00 de la noche. Las imágenes del aterrizaje, compartidas por el portal mexicano ‘El Gordo y la Flaca’, mostraron la habilidad del piloto y la posterior celebración de Karol G, quien fue recibida por amigos en el aeropuerto.

Karol G lloró en concierto por problema técnico que tuvo que afrontar

Tras el incidente, la ‘Bichota’ tranquilizó a sus seguidores a través de sus historias en Instagram, expresando su agradecimiento por la protección divina: “Diosito nos cuida y nos bendice a diario con vida y salud”. Después de realizar los arreglos necesarios en su avión, Karol G retomó sus vuelos y anunció su llegada a Guatemala, agradeciendo a sus seguidores por su paciencia y apoyo.

A pesar de los contratiempos técnicos y las controversias, Karol G demostró su determinación y dedicación a sus seguidores. En un evento reciente, después de enfrentar problemas técnicos, no había fluido eléctrico en el escenario del concierto, que llevaron a cambios en la presentación, la artista expresó su compromiso, en medio de lágrimas: “No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver mi show y lo vamos a hacer”.

La artista también abordó las críticas relacionadas con supuestos casos de plagio. Leona Lewis acusó a Karol G de plagiar la canción ‘Contigo’, a lo que la artista colombiana respondió con una explicación detallada. Según Karol G, la colaboración con Tiësto surgió a través de una idea para samplear la canción ‘Bleeding Love’ de Leona Lewis. La artista destacó que contó con la participación de Ryan Tedder, un talentoso productor, compositor y cantante, para llevar a cabo el proyecto.

Haciendo referencia a predicciones de un tarotista, se mencionó que el poder y la fama pueden llevar a cometer errores, sugiriendo desafíos para la ‘Bichota’ en el año 2024. La artista, sin embargo, sigue adelante con su carrera, enfrentando cualquier obstáculo con determinación y honestidad.