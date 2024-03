Samo: el exintegrante de Camila y jurado de ‘La voz kids’ habló de su vida amorosa

Samo, cuyo nombre real es Samuel Parra Cruz, nació el 2 de febrero de 1976 en Veracruz, México. Fue uno de los integrantes originales del grupo Camila, donde se desempeñó como vocalista y compositor.

En 2013, Samo decidió emprender su carrera como solista y lanzó su primer álbum titulado “Inevitable”. Desde entonces, ha lanzado varios éxitos como “Sin ti”, “Te juro” y “Creer en mí”. Además de su carrera musical, Samo también ha participado en programas de televisión como juez en “La Voz México” y “La Voz Kids Colombia”.

Lo que la gente más admira de Samo es su capacidad para conectar con su audiencia a través de sus letras emotivas y su voz única. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha sido una persona muy reservada con su vida amorosa, pero en una entrevista con Mara, otra mexicana que tiene un espacio en YouTube, decidió hablar de sus parejas y confesó si actualmente tiene novio.

Según lo que contó, hubo un hombre que lo dejó con el anillo puesto, pues luego de que le propuso matrimonio, él se fue. A raíz de dicha ruptura amorosa, nació ‘De qué me sirve la vida’.

También contó que en el 2020 estuvo saliendo con otra persona, pero se dio cuenta que no tenían mucha conexión debido a las secuelas que el amor le había dejado en su pasado.

“Aprendí a quererme, a abrazarme, a vivir. Llevo cuatro años soltero y estoy feliz. No sé si el día de mañana llegue alguien que me mueva”, afirmó el compañero de Andrés Cepeda.

“La verdad es que es difícil describir, pero empezaría desde un ser humano feliz, consciente, maduro, independiente. No sé, entre más años pasan, más grande es la lista. Prefiero que el universo me mande a esa persona maravillosa porque me siento preparado y con mi carrera también”, reveló el reconocido artista.

Contó que estuvo un tiempo en terapia porque empezó a sufrir episodios de ansiedad, hasta el punto de que le tocó medicarse. Sin embargo, ese momento de su vida le ayudó a crecer y le enseñó a valorarse más. Ahora asegura que está muy feliz.