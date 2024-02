“Venía muy mal”: Marbelle decidió enfrentar los achaques de la edad sometiéndose a complejo tratamiento

A pesar de que tiene varios detractores por cuestiones más allá de lo musical, Maureen Bleky Ramírez, reconocida como ‘Marbelle’ sigue acumulando una vasta comunidad de fanáticos, mismos que quedaron preocupados por su salud, luego de que la cantante diera a conocer que se sometió a un delicado procedimiento en procura de aplicar un dolor que la acompleja desde hace ya varios años.

La intérprete de ‘Collar de Perlas’ y ‘reina de la tecnocarrilera’, usó su cuenta de Instagram, en donde acumula 2,5 millones de seguidores, para mostrar en sus Historias, al profesional encargado de realizarle varios masajes especializados, los cuales tiene como objetivo disminuir los casi insoportables dolores de su espalda.

“Ustedes saben que a mí me gusta consentirme y aparte de eso cuidarme. Ustedes saben que yo sufro de espasmos y todo eso, y vine a las manos de quien es dueño de mi espalda. Hoy venía muy mal, me voy nueva y me voy feliz”, manifestó la vallecaucana en un reciente video en el que se le ve con varias marcas y moretones que le dejó el procedimiento al que se sometió.

Se trata de un procedimiento llamado ventosaterapia, en el cual se hace uso de unos instrumentos de vidrio, los cuales son colocados estratégicamente para que con la succión que provocan, se aumente el flujo sanguíneo en la zona; además de liberar la tensión muscular en el área. Cabe acotar que la nacida en Buenaventura aseguró que ‘quedó como un lulo’, después de esta sesión; método al que acude con recurrencia.

