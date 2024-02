Manuel Tobar llega a la cinemateca de Bogotá con ‘Códice Futuro’

En épocas donde la realidad y diversidad digital se apodera a pasos agigantados dentro de las grandes ciudades, se podría llegar a pensar que algunas concepciones o ideas de los pueblos indígenas podrían ir quedando atrás debido a esto. Pero con el fin de que ambos conocimientos y avances estén presentes, Elder Manuel Tobar Panchoaga, decidió crear Códice Futuro, una exposición inmersiva e interactiva que busca proponer visiones alternativas del futuro, partiendo de la mirada ancestral e indígena. Una separación de la visión distópica del porvenir para afrontar los retos del presente por medio de las artes visuales, la tecnología y las historias. Este proyecto se convierte en el primero en narrativas transmedia de este tipo, creado y desarrollado 100% en Colombia.

Para conocer un poco más de cómo fue ese proceso dentro de las comunidades, el proceso de desarrollo y lo complejo que puede llegar a ser pasar algo tan complejo como el saber ancestral a la digitalización y posterior ampliación a lo interactivo, hablamos directamente con su creador, Eler Manuel Tobar Panchoaga quien reveló ciertos detalles de esta novedosa creación.

¿De dónde nace esa idea de crear un trabajo con estas características?

Este proyecto nace de una exploración a mi familia, a mis ancestros, que pertenecen a la comunidad indigena Nasa. Mi tío es un médico tradicional y desde pequeño participé en espacios de ritualidad y reflexión. A partir de estas vivencias y experiencias, y de los grandes saberes de esta comunidad, se origina Códice Futuro. Siempre me han interesado las nuevas formas para contar historias y es desde allí que logré vincular esta mirada espiritual con la tecnología, creando relatos sobre el futuro, no solo con la comunidad Nasa sino con otras comunidades indígenas, que fuimos descubriendo en el proceso de investigación y que hoy están plasmadas en la exposición. Para mí es muy importante el componente espiritual no todo ese tipo de protestas, entonces lo primero que hice fue hablar con mi familia, no con mi tío hablar sobre su historia personal. Él es una persona que ha recorrido gran parte del país aprendiendo, y recopilando esos saberes ancestrales incorporándose a sus prácticas mismas de medicina tradicional.

Es un proyecto de grandes dimensiones, ¿Cómo lograron materializarlo y adentrarse en el territorio?

En el año 2021 y 2022 tuvimos apoyos del Ministerio de las Culturas para poder financiar gran parte del proyecto para ir a comunidades indígenas sobre todo mi familia este descendiente de la comunidad indígena NASA en el Cauca pues que es muy organizada muy política muy social, que tiene una cultura muy fuerte y estuvimos en varios cabildos, principalmente en el territorio Nasa en el Cauca en dos cabildos,y definitivamente son comunidades muy organizadas, muy política y muy sociales. Fue adentrarse a una realidad a la que no estoy ajeno, y eso me permitió hablar un poco más con ellos.

Tuvimos la oportunidad de hacer laboratorios cocreativos de participación en donde dialogamos mucho con ellos durante varias semanas para despejar todas esas dudas que llegábamos a tener. Aquí en Bogotá conocemos el Círculo de Mujeres Indígenas que también son muy organizadas, muy claras, y al estar mucho más cerca del proceso desde lo urbano, ellas propusieron y nos dieron ciertas luces. Además hacer estas conversaciones en diferentes espacios y responder estas preguntas sobre el futuro en una ciudad como Bogotá o en los Anderson en las montañas donde los problemas sociales son más complejos.

Lo que nos interesaba era entrar en todos estos territorios y saber cómo percibían cosas como el futuro, el tiempo y su percepción.

En cuanto a ese concepto del tiempo, ¿Qué descubrieron?

Ellos tienen una noción del tiempo en espiral que es muy bello y que a veces es muy difícil de entender para nosotros, y es ver el tiempo que avanza en ciclos y que se repite pero vamos aprendiendo otras cosas en ese círculo infinito. Por eso quisimos entrar en esa cosmovisión indígena y unirla con diferentes elementos como la ciencia ficción. Básicamente lo que hicimos fue agarrar esos conceptos centrales y traerlos a nuestra mesa y crear imágenes y conceptos alrededor de ellas.

Nosotros no consideramos que Códice Futuro sea un rescate de la cosmovisión indígena. Tomamos los elementos que nos inspiran a crear un universo a partir de dichas visiones.

¿Llegaron a utilizar inteligencia artificial?

Nosotros estamos experimentando con inteligencia artificial para hacer animaciones dentro de una parte, pero también tenemos máscaras hechas a mano que posteriormente se digitalizaron para esta experiencia, las ilustraciones, el poster y todo lo demás en un 97% está hecho por humanos. No estamos cerrados a experimentar.

Adicionalmente, Elder Manuel Tobar Panchoaga mencionó

“Para mí el Códice Futuro es una pregunta importante y nos hace pensar sobre el futuro de las comunidades de Latinoamérica las comunidades rurales, sobre toda esa ancestralidad que para mí es importante aprender a cuestionarse en cómo serán los próximos años que vengan para esos territorios porque Latinoamérica tiene todavía muchos recursos naturales en la Amazonía, en los campos, el agua los páramos. Entonces, ¿qué quieren hacer esas comunidades? si quieren tener un futuro impuesto por una por una forma de pensar globales o quieren tomar sus propias riendas hacer su propio futuro y qué futuro es. Esa es la gran pregunta. Es un aprendizaje important porque siempre pensamos en la ancestralidad o en lo indígena en un lugar apartado en el tiempo, y ese lugar es un lugar del pasado, un lugar donde nos resulta cómodo pensar que están pero en realidad están en el presente y en el futuro. Además de replantearse de verdad ¿qué es el futuro?, porque, hay políticas que apuntan al futuro de la conservación y cuando miramos en territorios como Silvia, Cauca y ves los ríos limpios y viendo peces en lo cristalino del río, y nosotros en la ciudad aguantando estrés, ansiedad, smoke, una salud precaria te das cuenta que la ancestralidad no está en un lugaren el pasado, sino en un lugar muy presente.”

Del 9 al 31 de marzo en la Cinemateca de Bogotá podrá disfrutar de esta exposición.