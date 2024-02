“Llegué a un punto en el que quiero celebración, pasarla bien, gozar”: Verónica Orozco

Con una carrera que abarca tanto la actuación como la música, Verónica Orozco ha cautivado a los espectadores con su versatilidad y carisma. Comenzó su carrera artística a los 13 años y desde entonces ha protagonizado varias series, largometrajes y obras de teatro. Ha sido nominada varias veces y premiada en nueve ocasiones por su trabajo con reconocimientos como el premio India Catalina, Premios Macondo y Tv y Novelas, entre otros. Actualmente protagoniza “ARELYS HENAO”. La artista estuvo en Medellín y habló con PUBLIMETRO sobre su nuevo proyecto, su carrera, el ser mamá, las redes sociales, el bullying que padeció de niña y mucho más.

¿Qué despierta ese deseo de retomar la música?

Ya hace rato tenía en mente todas estas ganas de estar en el escenario, de cantar y sentí que llegué a un punto de mi carrera en el que quiero celebración, pasarla bien, gozar, y qué mejor que hacerlo a través de la música e ir a un escenario, que son las cosas que a mí me apasionan e hice una lista de mis canciones favoritas y las que a mí me gusta cantar, las que llegan a mi corazón y con eso armé todo un show que es prácticamente una fiesta, mi propia fiesta en el escenario y se llama Verónica Osorio al ritmo de la noche.

Siento que la música y las canciones en general se vuelven una banda sonora de uno propias, porque inmediatamente te llevan a recuerdos, a momentos... es prácticamente viajar en el tiempo a través de la música y eso fue lo que quise armar, las primeras canciones que yo oía cuando era chiquita, de Daniela Romo de Plancha y de repente llegar a esas canciones de merengue con las que aprendí a bailar, las canciones tristes con las que me entusé por primera vez y terminar con una gran celebración con una tanda de merengue que es la música con la que yo aprendí a bailar y que me fascina.

Entonces, ¿lo que hará es abrir su vida en el escenario cantando e interpretando esas canciones tan significativas?

Esto es un concierto, en ningún momento tengo un libreto. Yo creo que contaré algún par de experiencias con humor, como soy yo; pero seguramente le contaré al público qué estaba pasando conmigo en algún momento con algunas de las canciones. Pero, en ningún momento es algo libreteado ni preparado. Quiero que sea algo muy espontáneo de cada noche o cada día que me esté presentando y mostrarle un poco esas etapas por las que he pasado a la gente a través de las canciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

¿Cuáles son esas canciones que han sido parte de su banda sonora?

Bueno, La Isla del Sol, que es muy pop, que me recuerda mucho mis primeras rumbas, como a finales de los 90. También está un mix de Natucha, que me encanta y el merengue que es mi pasión, que es muy noventero también, me pone alegre, me dan ganas de bailar, de disfrutar, de brindar, de compartir. Entonces, está Juan Luis Guerra y Un hombre busca una mujer. Tengo una tanda de música popular que me gusta mucho, de canciones que he cantado siempre y que me fascinan de Pilar Montenegro. Bueno, tengo varias, así que yo sé que la gente se va a emocionar mucho cuando las oiga.

¿Con cuál todos esos géneros se ha sentido más identificada?

Me encanta el merengue (risas)

Podemos pensar que en el futuro va a lanzar un disco de solo merengue...

Creería que sí (risas)

Hablemos de la interpretación en Arelis, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Muy bonita, una experiencia maravillosa poder combinar las dos cosas que me gusta hacer, actuar y cantar obviamente, pues estoy cantando música popular, que nunca lo había hecho y prácticamente Arelis me prestó su vida para interpretarla, pero me siento muy agradecida, ha sido bonita, me la he disfrutado. Me la disfruté muchísimo adoré las canciones de Arelis, me llegaron al alma, me fascinó cantar esas canciones con mi voz. Ha sido una experiencia bien linda. Yo creo que para una actriz que canta o una cantante que actúa, no sé en este momento ya dónde puedo estar, es un gran regalo poder combinar las dos cosas.

¿Considera que los artistas tienen una voz poderosa, digamos a nivel país con lo que sucede día a día, con la política, cree que son importantes los mensajes que pueden transmitir?

Creo que es muy importante. Yo no soy la más indicada para hablar de esto porque yo he sido muy reservada con mis opiniones políticas y con mis posiciones, cada vez creo menos en la política. Te lo digo, la verdad cada vez creo menos a todos los políticos, de este lado o del otro. No me involucro porque de verdad tal vez debería hacerlo más. pero realmente me parece que no le creo a ninguno, pero sí, sin duda alguna el arte y y lo que nosotros hacemos tiene que estar completamente ligado a la situación, a lo que está pasando, a contar historias, dejar esa huella.

También le puede interesar: Este será el nuevo proyecto de Verónica Orozco alejado de la televisión

¿Por qué has decidido estar tan reservada?

Porque a mí no me gusta la política. Yo sé que muchos me darán duro por esto que estoy diciendo y ya me han dado duro. A mí no me importa, tengo un pensamiento todavía muy hippie, de que no debería haber fronteras, no debería haber líos políticos, ni guerras, ni límites. Me parece que uno tiene que ser absolutamente respetuoso con el pensamiento de otras personas, entonces jamás yo diría voten por este. El voto es secreto y tiene que ser así, pero te digo ya en ese mismo me declaro apolítica.

¿Cómo maneja el tema de las redes sociales con su familia?

He tenido varias varios momentos en los que he estado muy activa en las redes sociales, en los que paro un poquito, en los que me aíslo un poco, como que sé que es algo que hay que aprender a manejar. Porque nos tienen completamente manejados a nosotros. Mi hija no tiene redes sociales, no tiene celular, tiene 11 años y no hemos querido que entre todavía en este mundo. Me parece muy delicada sobre todo con las niñas, porque yo te digo si a mí que soy una mujer entera, madura, y siento que hay cosas que a veces me afectan, por ejemplo, las comparaciones, los cuerpos, el éxito de uno y la tristeza del otro. Entonces, uno se empieza como a llenar y a permear de un montón de cosas. Imagínate lo que puede hacer eso en una niña y una joven. Me parece muy delicado y tenemos que empezar a reeducar esa forma de ver las redes sociales.

Yo nunca he mostrado a mi hija en redes. Yo nunca estoy posteando cosas de ella. Ella tampoco ha querido ella es muy reservada.

Como mamá, ¿cuál ha sido esa filosofía con la que la ha criado y cuál es ese mensaje que quiere que ella conserve para siempre?

Mira, honestamente yo siento que ella vino a esta vida enseñarme a mí no yo a ella. Violeta es una niña muy sabia, muy conectada con cosas hermosas, ella es un ser bien especial y ella vino a enseñarme a mí, sin duda. Lo único con lo que he sido absolutamente tajante y es con lo que soy, pero mejor dicho brava, porque yo soy muy tranquila, no soy una mamá regañona, pero con lo único que yo de verdad me pongo muy tajante con ella es con el respeto a los demás. Yo no soporto y no tolero que en mi casa se critique a nadie, se hable mal de nadie, no hay burlas. En mi casa no nos burlamos del cuerpo de nadie, acá se apoya la diferencia, acá no se va a juzgar porque este quiere esto y la otra quiere esto.

Su carrera la inició a los 13 años en Oki Doki, ¿le hicieron bullying?

En el colegio primero porque era una niña famosa que salía en televisión; entonces, para todo el mundo eso ya era motivo de burla. Yo casi no iba a fiestas, o sea, mis primeras fiestas fueron con los de Oki Doki, yo no podía ir a fiestas del colegio, me daba pánico. Se burlaban mucho de mi cuerpo. Siempre fui muy flaquita, muy faltica de gracia, entonces tenía frenillo, era flaca, no tenía nada por delante nada por detrás.

Ahora que lo pienso, es muy loco, pero por ejemplo, me acuerdo de un grupito de mamás de mis propias amigas que eran las que más se burlaban diciendo: “mira esas piernitas, Jajaja, tan flaquitas”. De verdad, eso para una niña de 11 años es como qué trauma, pues por qué una señora grande, madura, me está diciendo eso. Por eso, creo que soy tanta tajante con eso, porque no es ni chistoso, ni ni causa risa, ni nada, me parece muy triste.

Volviendo a la gira, ¿cuándo y en dónde empieza?

Queremos recorrer Colombia entera. Queremos empezar esta gira y este tour a partir de marzo, por mis redes sociales estaré anunciando las ciudades. La idea es llegar a todo Colombia y poder viajar por todas partes.