“Te vas a morir”: Actor de ‘Rigo’ está recibiendo amenazas por su personaje en la novela

La telenovela biográfica de Rigoberto Urán, el mítico ciclista colombiano que ha participado y ganado varias de las carreras más importantes del ciclismo. Además, la historia de vida impactante con la que se han identificado muchos, pues el asesinato de su padre es uno de los momentos más cruciales para la vida de Rigo y su familia, además de la serie, siendo uno de los momentos cumbres de la narrativa de la novela.

El actor que interpretó a ‘El Cuervo’ que era el jefe paramilitar de Urrao, hizo un papel excelente, tanto así que muchos sintieron antipatía por el personaje que tanto daño le hizo a la familia Urán, pero el actor Felipe Giraldo, quien interpreta a ‘El Cuervo’, habló con Publimetro Colombia en exclusiva y afirmó que ha recibido amenazas y acoso por parte de algunas personas, por interpretar al personaje que asesinó al padre de Rigo en la serie.

Felipe declaró que esta situación es incontenible, ha recibido muchos mensajes intimidatorios y llamadas a su número personal, la situación escaló a tal punto, que Felipe decidió interponer una denuncia a las autoridades competentes y acudir a la seguridad de RCN, las consecuencias de los mensajes intimidatorios fueron tantos que tuvo que mudarse de ciudad, de Bogotá a Medellín.

“Te voy a textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes, ‘sapo, te vas a morir paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’, eso atemoriza porque yo en ningún momento le echo daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo. Yo Felipe Giraldo creo no estoy completamente seguro que me he resaltado porque con sacrificio y perseverancia llevó 23 años luchando por mi carrera, por mi arte”.

Cabe recordar que Felipe ha tomado acciones pertinentes que le permitan sentirse apoyado y respaldado para tomar acciones frente a estos mensajes intimidatorios, además es necesario recordar que los actores más allá de sus papeles son personas que ponen en servicio su interpretación para contar varias historias, los personajes que son “malos” simplemente obedecen a darle sentido a una narrativa.